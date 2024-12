Konzertlesung – Gerhard Altmann & Band

+1

Eine Heimkehr! Autor und Songwriter Altmann ist in der Cselley-Mühle faktisch aufgewachsen. Nun kommt er mit Band und seinen pannonischen Kreativ-Produkten ins „Csello“.

Was Euch erwartet? Eine witzige und frische Cuvée aus den Büchern „Nord – Mitte – Süd. Mein Burgenland“, „Ruster Ausbruch“ und der CD König der Plastikviecher, eine Hymne auf das Leben im „Milden Osten“ und eine Liebeserklärung an die Wunder der Natur.



Dabei fühlt der bekennende Burgenländer den Sommern in der Seestadt Rust akustisch nach, besingt das „Mohnblumenmeer“ und hat den Germanistenblues; garniert mit literarischen Erinnerungen, Gedichten und Raps. Altmann: „Meine künstlerische Arbeit kreist um Phänomene der Natur und den Rhythmus der Jahreszeiten. Wo ich Wurzeln und Flügel und spüre, bin ich daheim!“ Kurzweilig!



Die Band:



Gerhard Altmann: Gesang

Mirella Nagy: Cello

Thomas Maria Monetti: Gitarre

Ferry Janoska: Keyboard

Martin Kogler: Bass

Otto Irsitz: Drums



Wann: 6.12., 20 Uhr