Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und kulinarische Adventfreuden

Genießen Sie Adventstimmung der besonderen Art im prachtvollen Ambiente von Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein und Schloss Lackenbach. Die Weihnachtsmärkte locken mit einem vielfältigen Angebot aus erlesenem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten, besinnlichen Adventkonzerten sowie vielseitigem Rahmenprogrammen speziell für die jüngsten Besucherinnen und Besucher. Lassen Sie sich von Weihnachtswelten verzaubern, in denen Geschichte und Gegenwart ineinander übergehen.

Advent auf der Burg Forchtenstein von Fr., 29. November. bis So., 1. Dezember 2024

Malerisch magisch – das erste Adventwochenende auf Burg Forchtenstein



Der traditionelle Adventmarkt auf Burg Forchtenstein zählt zu den schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten Österreichs. Schon der Weg über die historische Zugbrücke lässt Besucher in eine märchenhafte Welt eintauchen, in der das besondere Ambiente der Burg und die stimmungsvolle Beleuchtung für einzigartigen Adventzauber sorgen. Anbieter aus der Region Rosalia und den angrenzenden Nachbarländern präsentieren hier hochwertiges traditionelles Kunsthandwerk und besondere Unikate. Auch die jüngsten Gäste dürfen sich auf weihnachtliche Momente freuen, die diesen Adventmarkt zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen.



Das vielfältige Rahmenprogramm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter: www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-auf-burg-forchtenstein



Advent im Schloss Lackenbach von Fr., 6. bis So., 8. Dezember 2024

Im Herzen des Burgenlandes – Charme der Natur und Zauber der Renaissance



Im einzigartigen Ambiente des Renaissance-Schlosses Lackenbach lässt sich am zweiten Adventwochenende der Weihnachtshektik wunderbar entkommen. Festlich geschmückt, lädt das historische Schloss zum Entdecken und Genießen ein: Im Hof können Besucher traditionelle Handwerkskunst hautnah erleben, während regionale Spezialitäten für kulinarische Höhepunkte sorgen. Lassen Sie sich von Pannonien verführen: Mehr als 50 Aussteller bieten im Besuchertrakt außergewöhnliches Kunsthandwerk und unverwechselbare Naturprodukte aus der Region an.



Das vielfältige Rahmenprogramm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter: www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-im-schloss-lackenbach



Advent im Schloss Esterházy von Fr., 13. bis So., 15. Dezember 2024

Adventmarkt im Schloss – stimmungsvolle Zeit in barockem Ambiente



Schloss Esterházy bietet mit dem barocken Innenhof, seinen prunkvollen Räumen und dem Haydnsaal als außergewöhnliches Highlight, eine elegante Kulisse für einen Adventmarkt der besonderen Art. Rund 50 Aussteller präsentieren exklusives Kunsthandwerk und liebevolle Geschenkideen sowie eine breite Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, die zum Stöbern und Probieren einladen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Ausstellungen im Schloss zu besichtigen. Ein abwechslungsreich gestaltetes Kinderprogramm sorgt dafür, dass auch die jüngsten Gäste bestens betreut und unterhalten werden.



Das vielfältige Rahmenprogramm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter:

www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-im-schloss-esterhazy



TIPP

Winterliche Glücksmomente am Neuen Strand



Ein Monat voll lukullischer Genüsse und besonderer Veranstaltungen erwartet die Gäste des Restaurants Libelle in der Adventszeit. Von festlichen Menüs bis hin zu einem Champagnerbrunch und einem gemütlichen Get-together bei Maroni, Punsch und Erdäpfel auf der Terrasse – hier wird die besinnliche Jahreszeit kulinarisch zelebriert. Umrahmt von der winterlichen Atmosphäre und dem Blick auf den Neusiedler See, lässt sich die Advents- und Weihnachtszeit auf genussvolle Weise am Neuen Strand feiern und erleben.

Informationen zu den geplanten Veranstaltungen finden Sie auf www.neuerstrand.at/events