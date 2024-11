Anna Tinhof-Zapletal Meisterin der Weiblichkeit

+2

ARTbox Kulturzentrum Mattersburg

Die Ausstellung „Meisterin der Weiblichkeit“ von Anna Tinhof-Zapletal öffnet am 12. November 2024 um 19:00 Uhr ihre Pforten. Diese Einladung bietet die Gelegenheit, eine Künstlerin kennenzulernen, deren Werk sich tief mit dem Thema Weiblichkeit und menschlichen Emotionen auseinandersetzt.

Anna Tinhof-Zapletal erschafft ein künstlerisches Universum, das einfühlsam die Weiblichkeit in all ihren Facetten zeigt und den Betrachter in eine gefühlvolle und farbenprächtige magische Welt entführt. Die Ausstellungseröffnung verspricht einen Abend, an dem Kunstliebhaber tief in die Gedankenwelt und das kreative Schaffen einer Künstlerin eintauchen können, die das Unbewusste und die Emotionen meisterhaft auf die Leinwand bannt.



Zur Ausstellung:

„Jemand hat einmal behauptet, dass ein Maler in seinem ganzen Leben im Grunde nur ein einziges Bild malt. Es stimmt wahrscheinlich, denn mir stehen immer wieder der Mensch, das Leben, die Träume und eigene Gedanken Modell. Mein Unterbewusstsein führt meine Hand, und wie durch ein Wunder verleiht es den Frauengesichtern meine Gefühle: Freude, Angst, Hoffnung, Verzweiflung, Ergebenheit.“ So beschreibt die Künstlerin Anna Tinhof-Zapletal den Zugang zu ihrer Kunst. In Annas Bildern taucht man ein in eine zauberhafte von warmen Farben dominierte Gefühlswelt. Ihre romantischen Frauenbildnisse tragen dann aber doch Titel wie „Wolkenritt“, „Kätzchen“, wobei das Kätzchen ein Gepard ist, oder „Zauberer“. In ihren Porträts setzt sie sich auch kritisch mit aktuellen Themen wie KI oder Umweltproblemen auseinander, auch wenn diese Werke in kräftigem Rot und Purpur strahlen. Bewegende Frauenporträts und märchenhaft anmutende Tiermotive locken in eine Zauberwelt. Anna Tinhof-Zapletal ist aber auch in der Druckgrafik zu Hause. Auch hier sind Frauenporträts vorherrschende Motive – wie Frieda Kahlo oder die Gattin des verstorbenen Bildhauers Alfred Hrdlicka.



AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG am 12. November 2024 | 19 Uhr

Begrüßung: Mag. Theresia Gabriel, KBB – Kultur-Betriebe Burgenland

Theresia Gabriel im Gespräch mit der Künstlerin

Eröffnung: Landtagspräsident Robert Hergovich



Die Werke von Anna Tinhof-Zapletalsind vom 13. November 2024 bis 10. Jänner 2025 in der ARTbox im Kulturzentrum Mattersburg zu sehen.