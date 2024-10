Rico Gulda wechselt vom Konzerthaus Wien per 1. März 2025 zur Esterhazy Privatstiftung 

+2

Rico Gulda, derzeit Künstlerischer Betriebsdirektor am Wiener Konzerthaus, wird per 1. März 2025 als Generalintendant die Leitung der musikalisch-kulturellen Aktivitäten der Esterhazy Privatstiftung übernehmen. Zu Guldas neuem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Koordination und programmatische Abstimmung der musikalischen Angebote von Esterhazy, darunter die Konzertreihe classic.Esterhazy, das Festival HERBSTGOLD oder die Oper im Steinbruch St. Margarethen. Zudem übernimmt er die Kommunikation mit neuen Partnern sowie die Betreuung von nationalen und internationalen Partnerschaften und Kooperationen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Rico Gulda einen ausgewiesenen Fachmann für Musik und Kultur gewinnen konnten. In der neugeschaffenen Position werden Rico Guldas Erfahrungen, Wissen und Gespür als Musik- und Kulturmanager, aber auch sein breites, globales Netzwerk dazu beitragen, das Profil unserer Angebote an den verschiedenen Standorten weiter zu schärfen und qualitativ zu entwickeln. Über Synergien und Partnerschaften wollen wir unsere Inhalte international noch stärker bekannt machen“, betont Stefan Ottrubay, der Vorstandsvorsitzende der Esterhazy Privatstiftung.



„Die Esterhazy Privatstiftung hat in den 30 Jahren ihres bisherigen Bestehens bereits mehr als 250 Millionen Euro in diverse kulturelle Aktivitäten und den Kulturtourismus in der Region investiert. Mit der aktuellen Ernennung wollen wir unser Engagement im Sinne des Stiftungsauftrages fortführen, ein innovatives wie traditionsbewusstes attraktives Angebot für nationales und internationales Publikum zu schaffen“, so Ottrubay weiter.



„Das Portfolio von Esterhazy ist so beeindruckend wie die Historie ihrer Standorte und deren Bedeutung für die Musik- und Kulturgeschichte Europas“, begründete Rico Gulda seine Entscheidung. „Es hat einen großen Reiz, in Eisenstadt, der Wiege der Wiener Klassik und dem einstigen Wirkungsort Joseph Haydns, daran teilzuhaben, die nächsten Kapitel in dieser jahrhundertelangen Geschichte zu gestalten. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Kollegen im Team das ganze Potential der Esterhazy Privatstiftung und des Standortes Eisenstadt weiter zu entfalten und die diversen kulturellen Angebote auch international in der ersten Liga zu positionieren.“



Rico Gulda wurde in Zürich als jüngster Sohn einer Musikerfamilie geboren und wuchs in München auf, wo er ersten Klavierunterricht von seiner Mutter Yuko Gulda und Ludwig Hoffmann erhielt. Er studierte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, arbeitete im Anschluss an sein Studium regelmäßig mit seinem Vater Friedrich Gulda und schloss postgradual eine Ausbildung zum akademischen Kulturmanager an der Universität Wien ab.



Zunächst eine pianistische Laufbahn verfolgend, konzertierte Rico Gulda mit international renommierten Orchestern u. a. aus Wien, Tokio, Mailand, München, Brüssel, Salzburg, Lugano und Warschau. Kammermusikalisch arbeitete er mit Künstlern wie Matthias Goerne, Michael Schade und Renaud Capuçon. Höhepunkte seiner musikalischen Laufbahn waren Auftritte mit Martha Argerich, seinem Bruder Paul Gulda sowie mit den Wiener Philharmonikern. Unter zahlreichen CD-Einspielungen ist „Musik zu Sisi‘s Hochzeit“ mit erstmals aufgeführten Werken aus der „Huldigungskassette“ Wiener Compositeure anlässlich des kaiserlichen Hochzeitsjahres 1854 hervorzuheben sowie eine Schubert-CD mit Werken zu vier Händen mit Christopher Hinterhuber.



Rico Gulda lehrte am Mozarteum Salzburg und in Seoul / Südkorea sowie als Gastdozent an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest, an der Hochschule für Musik Würzburg und der Donau-Universität Krems. Als Künstlerischer Betriebsdirektor des Wiener Konzerthauses programmierte er mit seinem Team in enger Abstimmung mit dem Intendanten die jährlich knapp 600 Eigenveranstaltungen. Zudem ist er seit 2013 Künstlerischer Leiter der Oberösterreichischen Stiftskonzerte. Rico Gulda ist regelmäßig Juror bei internationalen Wettbewerben, unter anderem beim The Cliburn / USA und beim Geza-Anda Wettbewerb / Zürich. Er ist im Vorstand des Wiener Kammer Orchesters, sitzt zudem im Beirat der Busoni-Mahler-Stiftung und ist im Beirat der Jam Music Lab Universität ehrenamtlich tätig.

Sehr geehrte Medienvertreter,



anbei übermitteln wir Ihnen eine Presseinformation über den neuen Generalintendanten Rico Gulda.



Pressebilder zum Downloaden finden Sie hier.

Bitte geben Sie als Fotocredit den jeweiligen Fotografennamen an.



Rico Gulda wechselt vom Konzerthaus Wien per 1. März 2025 zur Esterhazy Privatstiftung



Rico Gulda, derzeit Künstlerischer Betriebsdirektor am Wiener Konzerthaus, wird per 1. März 2025 als Generalintendant die Leitung der musikalisch-kulturellen Aktivitäten der Esterhazy Privatstiftung übernehmen. Zu Guldas neuem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Koordination und programmatische Abstimmung der musikalischen Angebote von Esterhazy, darunter die Konzertreihe classic.Esterhazy, das Festival HERBSTGOLD oder die Oper im Steinbruch St. Margarethen. Zudem übernimmt er die Kommunikation mit neuen Partnern sowie die Betreuung von nationalen und internationalen Partnerschaften und Kooperationen.



„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Rico Gulda einen ausgewiesenen Fachmann für Musik und Kultur gewinnen konnten. In der neugeschaffenen Position werden Rico Guldas Erfahrungen, Wissen und Gespür als Musik- und Kulturmanager, aber auch sein breites, globales Netzwerk dazu beitragen, das Profil unserer Angebote an den verschiedenen Standorten weiter zu schärfen und qualitativ zu entwickeln. Über Synergien und Partnerschaften wollen wir unsere Inhalte international noch stärker bekannt machen“, betont Stefan Ottrubay, der Vorstandsvorsitzende der Esterhazy Privatstiftung.



„Die Esterhazy Privatstiftung hat in den 30 Jahren ihres bisherigen Bestehens bereits mehr als 250 Millionen Euro in diverse kulturelle Aktivitäten und den Kulturtourismus in der Region investiert. Mit der aktuellen Ernennung wollen wir unser Engagement im Sinne des Stiftungsauftrages fortführen, ein innovatives wie traditionsbewusstes attraktives Angebot für nationales und internationales Publikum zu schaffen“, so Ottrubay weiter.



„Das Portfolio von Esterhazy ist so beeindruckend wie die Historie ihrer Standorte und deren Bedeutung für die Musik- und Kulturgeschichte Europas“, begründete Rico Gulda seine Entscheidung. „Es hat einen großen Reiz, in Eisenstadt, der Wiege der Wiener Klassik und dem einstigen Wirkungsort Joseph Haydns, daran teilzuhaben, die nächsten Kapitel in dieser jahrhundertelangen Geschichte zu gestalten. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Kollegen im Team das ganze Potential der Esterhazy Privatstiftung und des Standortes Eisenstadt weiter zu entfalten und die diversen kulturellen Angebote auch international in der ersten Liga zu positionieren.“



Rico Gulda wurde in Zürich als jüngster Sohn einer Musikerfamilie geboren und wuchs in München auf, wo er ersten Klavierunterricht von seiner Mutter Yuko Gulda und Ludwig Hoffmann erhielt. Er studierte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, arbeitete im Anschluss an sein Studium regelmäßig mit seinem Vater Friedrich Gulda und schloss postgradual eine Ausbildung zum akademischen Kulturmanager an der Universität Wien ab.



Zunächst eine pianistische Laufbahn verfolgend, konzertierte Rico Gulda mit international renommierten Orchestern u. a. aus Wien, Tokio, Mailand, München, Brüssel, Salzburg, Lugano und Warschau. Kammermusikalisch arbeitete er mit Künstlern wie Matthias Goerne, Michael Schade und Renaud Capuçon. Höhepunkte seiner musikalischen Laufbahn waren Auftritte mit Martha Argerich, seinem Bruder Paul Gulda sowie mit den Wiener Philharmonikern. Unter zahlreichen CD-Einspielungen ist „Musik zu Sisi‘s Hochzeit“ mit erstmals aufgeführten Werken aus der „Huldigungskassette“ Wiener Compositeure anlässlich des kaiserlichen Hochzeitsjahres 1854 hervorzuheben sowie eine Schubert-CD mit Werken zu vier Händen mit Christopher Hinterhuber.



Rico Gulda lehrte am Mozarteum Salzburg und in Seoul / Südkorea sowie als Gastdozent an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest, an der Hochschule für Musik Würzburg und der Donau-Universität Krems. Als Künstlerischer Betriebsdirektor des Wiener Konzerthauses programmierte er mit seinem Team in enger Abstimmung mit dem Intendanten die jährlich knapp 600 Eigenveranstaltungen. Zudem ist er seit 2013 Künstlerischer Leiter der Oberösterreichischen Stiftskonzerte. Rico Gulda ist regelmäßig Juror bei internationalen Wettbewerben, unter anderem beim The Cliburn / USA und beim Geza-Anda Wettbewerb / Zürich. Er ist im Vorstand des Wiener Kammer Orchesters, sitzt zudem im Beirat der Busoni-Mahler-Stiftung und ist im Beirat der Jam Music Lab Universität ehrenamtlich tätig.



Die Esterhazy Privatstiftung stellt aktuell vier historische Standorte für Konzerte, Opern, Veranstaltungen und Ausstellungen zur Verfügung: Schloss Esterházy in Eisenstadt, Burg Forchtenstein, den Steinbruch in St. Margarethen sowie Schloss Lackenbach. Es wurden zahlreiche Sanierungen von historischen Gebäuden sowie eine Neuaufstellung und Modernisierung aller Sammlungen veranlasst. Mit ihren Investitionen fördert die Stiftung die Kultur und den Tourismus im Burgenland nachhaltig. Das Kulturangebot umfasst dabei neben Ausstellungen an den historischen Standorten auch die 2011 begründete eigene klassische Konzertreihe classic.Esterhazy (Intendanz Andreas Richter), das 2017 begründete Festival HERBSTGOLD (Intendanz Julian Rachlin) sowie seit 2024 das Pianofestival Keys to Heaven (künstlerische Leitung Maria Radutu) und das 2023 ins Leben gerufene Streichquartettfestival quartetto plus. Populärer Mittelpunkt der Aktivitäten sind die sommerlichen Aufführungen der Oper im Steinbruch St. Margarethen (Intendanz Daniel Serafin), die jährlich bis zu 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Burgenland locken und deren Schauplatz zu den führenden Freiluftstandorten für große Opernformate in Europa zählt.