Sérénade à deux am 7. März 2025 im Kulturforum Südburgenland in Eberau

Die Musikerinnen Lida Limmer und Kristin Sophie Hütter sind Absolventinnen der Dependance der KUG Graz in Oberschützen. Trotz ihrer Jugend gelten sie bereits als Geheimtipp in der heimischen Klassikwelt. Die Cellistin Lida Limmer etwa ist u.a. Preisträgerin des burgenländischen Wettbewerbs „ Musik Morgen 24“, Kerstin Sophie Hütter(Klavier) gewann im gleichen Jahr- 2024- den universitären „Young Artists Award“. In Eberau präsentieren sie französische Sonaten für Cello und Klavier aus dem 20.Jahrhundert, unter anderem von Francis Poulenc.

Der Konzertabend beginnt um 19:30 Uhr, Karten zum Vorverkaufspreis von 15 Euro gibt es- bei verbindlicher Reservierung- unter 0664 46 43 238 oder unter office@kufos.at. Abendkasse: 18 Euro.

Weitere Infos zu den Künstlerinnen: www.kufos.at