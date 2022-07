Vitaliy Patsyurkovskyy am 16.Juli in „Maria Weinberg“

0

„Sein Akkordeon ersetzt ein ganzes Orchester“! Die Rede ist von Vitaliy Patsyurkovskyy, jenem Musikprofessor aus Lviv in der Ukraine, der bereits 2010 und 2013 das hiesige Publikum zu Begeisterungsstürmen veranlasste. Jetzt ist er- mittlerweile in Polen lebend – auf Einladung des Kulturforums Südburgenland wieder zu Gast in der Region.

Am Samstag, den 16. Juli wird er in der wunderbaren Wallfahrtskirche „Maria Weinberg“ um 20:00 Uhr ein Konzert geben.

So haben sie die „Ziehharmonika“ noch nie gehört!

Tickets: VVK:15 Euro bei verbindlicher Reservierung unter 0664 46 43 238 oder office@kufos.at, sowie bei der Raiffeisenbank in Eberau. Abendkasse: 18 Euro