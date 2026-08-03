30 Jahre Theater Sommer Parndorf: Rekord-Jubiläumssaison endet mit gefeierter Dernière

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Mehr als 5.900 Besucherinnen und Besucher und 100 Prozent Auslastung bei Molières „Der Geizige“

„Was zählt im Leben wirklich: Besitz oder Beziehung, Sicherheit oder Vertrauen?“, formulierte Intendant Christian Spatzek die in viel Komik verpackte Kernfrage seiner Produktion. – Mit einer umjubelten Dernière von Molières „Der Geizige“ ist am Sonntagabend die 30. Saison des Theater Sommer Parndorf zu Ende gegangen. Vor ausverkauften Sesselreihen und bei stimmungsvoller Sommeratmosphäre am historischen Kirchenplatz verabschiedete sich das Ensemble bei langanhaltendem Applaus von seinem Publikum. Die Jubiläumsproduktion entwickelte sich zu einem außergewöhnlichen Erfolg: Mehr als 5.900 Besucherinnen und Besucher erlebten die 17 Vorstellungen, die Gesamtauslastung lag bei beeindruckenden 100 Prozent.

„Seit mittlerweile 30 Jahren steht der Theater Sommer Parndorf für hochqualitatives Sommertheater, kulturelle Kontinuität und großes Engagement. Dieses Jubiläum zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich sich das Festival entwickelt hat und welchen Stellenwert es sowohl in der Region als auch weit darüber hinaus genießt. Mein herzlicher Dank gilt Intendant Christian Spatzek, dem gesamten Ensemble sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter der Bühne, die diese Erfolgsgeschichte mit ihrem Einsatz möglich machen. Ich gratuliere zu einer gelungenen Jubiläumssaison und freue mich auf viele weitere Jahre Theatergenuss in Parndorf“, so Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil.



Unterhaltung mit pointierter Gesellschaftskritik

Intendant Christian Spatzek blickt mit großer Dankbarkeit auf die Saison zurück: „30 Jahre Theater Sommer Parndorf erfüllen mich mit großer Freude und Stolz. Dass wir dieses besondere Jubiläum mit einer so gelungenen Produktion feiern durften, verdanken wir einem wunderbaren Ensemble, einem großartigen Team hinter den Kulissen und unserem treuen Publikum. Die Begeisterung, die wir mit über 5.900 Gästen erleben durften, ist das schönste Geschenk zum Jubiläum – und persönlich auch zu meinem 70. Geburtstag, den ich gemeinsam mit unserem Premierenpublikum feiern durfte.“

Auch Claudia Priber, Geschäftsführerin der Kultur-Betriebe Burgenland, zieht eine äußerst positive Bilanz: „Intendant Christian Spatzek und sein Team haben einmal mehr bewiesen, dass eine qualitativ hochwertige, gesellschaftskritische Produktion und Unterhaltung Hand in Hand gehen können. Der Theater Sommer Parndorf gehört längst zu den kulturellen Aushängeschildern des Burgenlandes. Hochkarätiges Schauspiel, ein einzigartiges Ambiente und ein begeistertes Publikum bilden seit drei Jahrzehnten das Erfolgsrezept dieses Festivals. Dass wir mit einer aktuellen Bearbeitung von Molières „Der Geizige“ eine Auslastung von 100 Prozent erreichen konnten, unterstreicht den großen Zuspruch eindrucksvoll. Unser Dank gilt allen Mitwirkenden sowie den vielen Besucherinnen und Besuchern, die diese besondere Saison unvergesslich machten.“



Alexander Kery, kaufmännischer Leiter des Theater Sommer Parndorf, ergänzt: „Die hervorragende Resonanz während der gesamten Spielzeit zeigt, dass der Theater Sommer Parndorf auch nach 30 Jahren nichts von seiner Magie eingebüßt hat, sondern mit humorvollen Produktionen, die stets eine Brücke zur Gegenwart schlagen, weiterhin am Puls der Zeit bleibt. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer großartigen Teamleistung.“

Mit viel Spielfreude und „Herkules“

Christian Spatzeks pointierte Inszenierung von Molières Klassiker „Der Geizige“ erwies sich als Publikumsmagnet. Das spielfreudige Ensemble rund um Georg Kusztrich, Benjamin Spindelberg, Sandra Högl, Fanny Holzer, Niklas Zoubek, Kurt Hexmann, Irene Budischowsky und Hermann J. Kogler überzeugte mit Wortwitz, Tempo und großer Bühnenpräsenz. Selbst der spontane Auftritt von Spatzeks Hund „Herkules“ entwickelte sich zu einem der charmanten Höhepunkte der Jubiläumssaison.



Mit dem Schlussapplaus ging nicht nur eine besonders erfolgreiche Spielzeit zu Ende, es wurde zugleich der Geschichte des Theater Sommer Parndorf ein weiteres bemerkenswertes Kapitel hinzugefügt. Das 30-jährige Jubiläum zeigte eindrucksvoll, dass das traditionsreiche Sommertheater – seit 2025 als Teil der Kultur-Betriebe Burgenland – auch weiterhin ein Publikum aus Nah und Fern sowie unterschiedlicher Generationen anzieht.