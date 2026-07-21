Hohe Nachfrage nach MAMMA MIA!-Tickets

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Knapp eine Woche nach Vorverkaufsstart wurde bereits die 10.000ste Karte für MAMMA MIA! – das Musical steht 2027 am Spielplan der Seefestspiele Mörbisch – verkauft. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach Tickets für die laufende Produktion „Ein Käfig voller Narren“ aufgrund der mehr als positiven Resonanz beim Publikum wie bei der Presse voll angezogen. Wer diesen Sommer also die turbulente Komödie rund um das Familienleben von Georges und Albin alias Zaza erleben möchte, sollte sich rasch Karten sichern. Noch bis 22. August 2026 liefert das berühmte Theaterstück emotionale und lustige Momente auf der Seebühne Mörbisch.

v.l.n.r. Alfons Haider, Landehauptmann Hans Peter Doskozil

© www.kurtpinter.com

Nach dem ersten Spielwochenende von „Ein Käfig voller Narren“ gibt sich Generalintendant Alfons Haider überwältigt von den Publikumsreaktionen: „Ich freue mich außerordentlich, dass unsere Besucherinnen und Besucher den Weg, den wir mit dieser Produktion gegangen sind, anerkennen und mehr als positiv beurteilen. Unsere Rechnung ist voll aufgegangen. Mit dem Rückenwind und Energie dieser Produktion gehen wir bereits in die Vorbereitungen der nächsten Saison, wo wir bei MAMMA MIA! mit einem neuen Bühnenbild, neuer Ausstattung und neuer Besetzung unser Stammpublikum sowie neue Gäste nach Mörbisch holen möchten.“



Landeshauptmann und Kulturreferent Hans-Peter Doskozil: „Wenn man für eine Produktion jeden Abend stürmische Ovationen erntet, dann ist das wohl die schönste Anerkennung für das Engagement und Einsatz aller an der Produktion von ‚Ein Käfig voller Narren‘ beteiligten Personen. Alfons Haider und seinem Team ist der Spagat zwischen Unterhaltung und der Botschaft für Toleranz und Selbstbestimmung hervorragend gelungen. Das auch der Vorverkauf für die nächstjährige Produktion so überragend angelaufen ist, bestätigt zusätzlich, dass der eingeschlagene Weg einer der wichtigsten Bühnen für Musiktheater des Burgenlandes und darüber hinaus, der richtige ist.“



Pressestimmen zur Premiere von „Ein Käfig voller Narren“



Alfons Haider überzeugt als Zaza (Die Presse)



„Ein Käfig voller Narren“ reißt mit (Die Kleine Zeitung)



Stehende Ovationen für „Ein Käfig voller Narren“ (Kurier)



Ein glitzernder Augenschmaus (…) und glänzender Alfons Haider (Kronen Zeitung)



Die Seefestspiele Mörbisch beweisen eindrucksvoll, dass ihre spektakuläre Open-Air-Bühne längst weit mehr sein kann als Schauplatz opulenter Unterhaltung (MusicalCocktail)



EIN KÄFIG VOLLER NARREN – LA CAGE AUX FOLLES

Georges betreibt seit vielen Jahren den Club La Cage aux Folles in Saint-Tropez. Gefeierter Star der glitzernden Travestie-Shows ist Georges’ Lebenspartner Albin, der als Zaza das Publikum begeistert. Eines Tages kündigt sich Besuch an: Jean-Michel, der Sohn von Georges, der von ihm und Albin aufgezogen wurde. Der Sprössling hat die Liebe seines Lebens gefunden: ein Mädchen namens Anne. Das sich ankündigende Familientreffen hat einen Haken: der Vater der Verlobten, ein erzkonservativer Politiker und gestrenger Sittenwächter, möchte die Eltern des zukünftigen Schwiegersohnes kennenlernen, nichtsahnend, dass es sich dabei um ein homosexuelles Pärchen handelt. Missverständnisse und tragische Augenblicke halten sich mit urkomischen Momenten in diesem Kultstück gekonnt die Balance.

„EIN KÄFIG VOLLER NARREN – La Cage aux Folles“

Von 16. Juli bis 22. August 2026

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at



MAMMA MIA! – DAS MUSICAL

Das Musical MAMMA MIA! erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 22-jährigen Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften möchte. Themen wie Liebe, Freundschaft und Familie, Träume und Sehnsucht werden mit den unvergesslichen Welthits von ABBA zu einer mitreißenden Bühnenshow mit viel Humor verwoben. Bereits über 60 Millionen Menschen hat MAMMA MIA! seit seiner Uraufführung 1999 weltweit begeistert.

„MAMMA MIA! – Das Musical“

Von 15. Juli bis 21. August 2027

Premiere: 15. Juli 2027

Tickets unter www.seefestspiele-moerbisch.at