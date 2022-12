Astronomisch spannende Familien-Highlights im Burgenland

+1

Kinder haben Augen und Nase viel lieber in der Luft als auf der Erde. Beim Familienausflug ins Burgenland bieten sich daher für die kleinen Entdecker astronomische Highlights förmlich an. Nach der Planetenentdeckung bei Tag geht es an den Abenden zur Sternenbeobachtung in Observatorien oder zu einer der Familienveranstaltungen der hiesigen Astronomievereine.

Wandern und Lernen verbinden

Kinder wandern noch nicht so ausdauernd wie Jugendliche und wandererfahrene Erwachsene. Auf den hügeligen Wegen im österreichischen Burgenland verlieren sie ohne Aussicht auf Highlights rasch die Geduld zum Weiterlaufen. Auf einem Planetenweg allerdings wartet praktisch hinter der nächsten Kurve das nächste Stück Sonnensystem. Beispielsweise stellt der Planetenweg der Lauf- und Walkingarena in Bernstein (Naturparkgemeinde) Planetenabstände und -größen im Maßstab Eins zu 1,1 Milliarden dar. Auf- und Abstieg der sechs Kilometer langen Wanderstrecke sind nicht mehr als 120 Meter und somit auch für kurze Beine spielend zu bewältigen.

Gut gerüstet auf Erkundungstour

Dem Trekking über Stock und Stein ist im Burgenland das Wandern auf geführten Wegen vorzuziehen. Hier liegen genügend Verpflegungspunkte an den Stationen, sodass auch die ewig hungrigen Wanderanfänger ständig Stärkung finden. Gegen Verletzungen und Unwohlsein auf den Wegen gehört eine Kinder-Reiseapotheke aus der Online Apotheke mit Pflaster und Wundsalbe vorsichtshalber auch für kurze Tagesausflüge ins Gepäck. Lunchpakete für unterwegs werden von vielen Familienhotels gleich mit vorbereitet. Ebenfalls darf Wasser nicht fehlen, falls die nächste Einkehr doch noch ein paar Meter weiter oben liegt.

Kinder interessieren sich für alles, außer jetzt

Die Einladung zu einem Exkurs in die Paläontologie löst bei Kindern bestimmt gelangweiltes Stöhnen aus. In echt finden sie allerdings Ausflüge zu urzeitlichen Ausgrabungsstätten im Burgenland spannend. Beispielsweise war der Müllendorfer Steinbruch vor 17 Millionen Jahren ein Meer. Sich schmutzig machen, ist sowieso die schönste Einladung für Kinder. Durchaus können sie im Steinbruch Reste von Riffbewohnern und urzeitlichen Meeresbewohnern im zugänglichen Gestein finden und als Trophäe mit nach Hause nehmen.

Irdisches im astronomischen Zusammenhang erleben

Himmel und Erde liegen kulturell durchaus nahe beieinander. Vollmond etwa, eine mystische Faszination auch für Erwachsene, verbinden burgenländische Veranstalter durchaus mit botanischen Erlebnissen rund um die ebenfalls mystische Rose. Lesenächte lassen Himmel und Erde in völlig neuem Zusammenhang erscheinen. Direkt sowie im Hier und Jetzt können Familien den Nachthimmel als ideale Kulisse für Himmels- und Planetenbeobachtungen nutzen. Die klare Luft der Berglandschaft macht den Blick durch ein Teleskop so klar wie kaum anderswo im Tal.

Raus bei schönem Wetter unter fachkundiger Anleitung

Die Schönheit des Nachthimmels vermittelt das Team »Astronomie pur erleben« mit Beobachtungseinladungen im burgenländischen Bad Sauerbrunn. Warm eingepackt, erleben Kinder und Eltern beim Blick durchs Großteleskop der Veranstalter Sterne, Planeten und den Mond ganz nah und spannend erklärt. Lässt es Petrus nicht zu, sind die zweieinhalb Beobachtungsstunden ebenfalls eine spannende Himmelsreise bei fotografischen Betrachtungen. Der spektakuläre Anblick in klaren Nächten war schon für viele berühmte Künstler ein kreativer Urknall für ihre inzwischen weltberühmten Werke.



Fazit:

Das Burgenland bietet einen kulturell dicht gefüllten Jahreskalender und für Familienferien jede Menge Highlights, auch für die jüngsten Besucher. Astronomisch bietet sich die Region für Himmelsbeobachtungen und Sternwanderungen förmlich an. Bei diesen besonderen Veranstaltungsangeboten ist Eintauchen sogar in graue, irdische Vorzeit möglich.