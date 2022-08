Showzeichnen mit Künstler Peng

+1

Im Workshop der Kunstmeile Krems zeigt Cartoonist Peng am 13. August, wie mit wenigen Strichen ganz einfach eigene Kunstwerke entstehen. Song-Poetin Anna Mabo lädt wenig später ausgehend von der Landesgalerie Niederösterreich zur abwechslungsreichen Klangreise.

PENG! Der etwas andere Zeichenkurs für Erwachsene

Dass jede*r von uns zeichnen kann, beweist Künstler Peng bei „KUNST trifft…“ im Atelier der Kunstmeile Krems. Anknüpfend an die neue Ausstellung „Donald Made in Austria!“ lautet das Thema des Workshopabends „I can draw birds“. Nach einem gemeinsamen Ausstellungsbesuch im Karikaturmuseum Krems macht der Künstler mit Methoden vertraut, wie lustige Vögel und anderes Federvieh simpel auf Papier gebracht werden. Am wichtigsten ist dabei, dass es nicht um Perfektion, sondern um den eigenen Stil geht und vor allem, Spaß am Zeichnen zu haben.

Der Workshop für Erwachsene findet am 13. August von 17.00 bis 20.00 Uhr statt. Informationen und Online-Tickets (€ 10) unter www.karikaturmuseum.at/peng

Günter Mayer alias Peng ist Illustrator und Cartoonist. Er gründete die „Erste Österreichische Zeichenhauptschule“ im oberösterreichischen Steinerkirchen. In der Bildungsstätte hat der gebürtige Welser vieles ausprobiert, neue Methoden entwickelt und bestehende hinterfragt. Peng ist Gründungsmitglied der Akademie der Komischen Kunst in Kassel, unterrichtete unter anderem an der Kunstuniversität Linz und leitete zahlreiche Workshops. 2003 erhielt der Künstler den Deutschen Karikaturenpreis. Seine Zeichnungen wurden in Der Standard, Wiener Zeitung, Oberösterreichische Nachrichten, Wiener Zeitung und weiteren veröffentlicht. Seit 2000 leitet er das Medien Kultur Haus Wels und verfasst seit 2015 Bestseller. „Ich kann (nicht) zeichnen“ lautet der Titel seines neuen Buchs.

Ausblick auf einen programmatisch heißen August: Walking Concert mit Anna Mabo

Die Kunstmeile Krems mit anderen Ohren hören! Der Medienkünstler Oliver Hangl macht den öffentlichen Raum und das Museum am 27. August zur mobilen Konzertbühne. Die Sängerin, Dichterin und Regisseurin Anna Mabo präsentiert beim musikalischen Spaziergang poetische Lieder voller Überraschungen und Lebensklugheit. Dabei sorgen Kopfhörer für ein ausgezeichnetes Klangerlebnis.

Ausgehend von der begehbaren Installation von Chiharu Shiota und der Ausstellung „Isolde Maria Joham“ führt die Klangreise von der Landesgalerie Niederösterreich zum Skulpturengarten der Minoritenkirche und über die Universität für Weiterbildung Krems zurück zum Museumsplatz.

Das Walking Concert findet am 27. August von 17.00 bis 20.00 Uhr statt. Informationen und Online-Tickets (€ 10) unter www.lgnoe.at/walkingconcert

Abkühlung im Museum

An heißen Sommertagen laden die klimatisierten Museen der Kunstmeile Krems mit ihren zahlreichen Ausstellungen zum besonders ausgiebigen Verweilen ein. Im Karikaturmuseum Krems kommt die ganze Familie mit der neuen Ausstellung „Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger“ und zahlreichen Fotopoints auf ihre Kosten. Mit Chiharu Shiotas spektakulärer Installation „Across the River“ dominiert ein kräftiger Rotton das Erdgeschoss der Landesgalerie Niederösterreich. Erstmals in Österreich zeigt die Kunsthalle Krems die Amerikanerin Helen Frankenthaler in einer monografischen Exposition. Das Forum Frohner beleuchtet in „Frohner universitär“ das künstlerische Netzwerk von Adolf Frohner während seiner Zeit an der Angewandten – mit Werken beispielsweise von Hans Hollein, Maria Lassnig und Oswald Oberhuber.

KUNST trifft… PENG

Samstag, 13.08.2022, 17.00 –20.00 Uhr

Kosten: € 10

Treffpunkt: Karikaturmuseum Krems

Information und Online-Tickets: www.karikaturmuseum.at/peng

Walking Concert mit Anna Mabo

Samstag, 27.08.2022, 17.00 –20.00 Uhr

Kosten: € 10

Treffpunkt: Landesgalerie Niederösterreich

Information und Online-Tickets: www.lgnoe.at/walkingconcert