KUB Open Air Kino spielt Wes Anderson – Film ab!

0

Von Mittwoch, den 27. Juli, bis Mittwoch, den 10. August, verwandelt sich der Karl-Tizian-Platz vor dem Kunsthaus Bregenz in ein Freiluftkino. In Kooperation mit dem Filmforum Bregenz spielt das KUB Filmklassiker des Regisseurs Wes Anderson. Am Programm stehen neben The Grand Budapest Hotel, und The Royal Tenenbaums, auch Wes Andersons neuester Streifen The French Dispatch. Die Filme laufen bei jedem Wetter. Der Kinoeintritt ist frei, die Platzwahl auch, ganz nach dem Prinzip: First come, first served.



Im Juli und August sind das Kunsthaus Bregenz und die neu eröffnete Ausstellung Jordan Wolfson auch montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Bregenzer Festspiele finden von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 16 Uhr kostenfreie Kurzführungen statt.



The Grand Budapest Hotel – Open Air Kino

Mittwoch, 27. Juli, 21.15 Uhr

Wes Anderson, 2014, OmdU, FSK 12, 100 Min., Eintritt frei

Eine Geschichte über die Abenteuer von Gustave H. (Ralph Fiennes), legendärer Hotelconcierge und seinem Protegé, dem Hotelpagen Zero Moustafa (Tony Revolori).



The Royal Tenenbaums – Open Air Kino

Mittwoch, 3. August, 21 Uhr

Wes Anderson, 2001, OmdU, FSK 12, 110 Min., Eintritt frei

Kultfilm mit legendärer Besetzung (Gene Hackman, Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson) und ikonischen Figuren.



The French Dispatch – Open Air Kino

Mittwoch, 10. August, 21 Uhr

Wes Anderson, 2021, OmdU, FSK 12, 108 Min., Eintritt frei

Der neueste Streifen von Wes Anderson erzählt die Geschichte des Verlegers Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) und seiner Zeitschrift The French Dispatch.





Weiters im KUB Programm



KUB Intros – kostenfreie Kurzführungen

Jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,

von 21. Juli bis 21. August, 16 Uhr



Führung durch die Ausstellung

Immer donnerstags um 18 Uhr, und samstags um 14 Uhr

Ohne Anmeldung, Beitrag: € 6 zzgl. Eintritt



Kinderkunst

Jeden Samstag, 10 – 12 Uhr

Führung und Basteln im KUB Atelier für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Beitrag: € 5,50

Anmeldung bei Julia Krepl





Öffnungszeiten im Sommer

Montag bis Sonntag 10 – 18 Uhr

Donnerstag 10 – 20 Uhr

Freier Eintritt jeden ersten Freitag im Monat