Burg Forchtenstein: Saisonauftakt mit Ostermarkt

Vom 23. bis 24. März findet wieder der alljährliche Ostermarkt auf der Burg Forchtenstein statt. Geboten wird ein umfangreiches Programm: Vom Kunsthandwerksmarkt bis hin zum Kinderprogramm ist alles dabei.



Ostern nähert sich in großen Schritten: Mit der Saisoneröffnung der Burg Forchtenstein am 23. März findet wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Auch in diesem Jahr wird ein reichhaltiges Angebot an Handwerkskunst und kulinarischen Spezialitäten bei freiem Eintritt geboten.

Ein Besuch der Burg sollte unbedingt mit eingeplant werden: Die spannenden Ausstellungen über die Vergangenheit der Fürstenfamilie und deren Waffengeschichte, können sowohl im Alleingang oder mit einer Führung besichtigt werden.

Spiel und Spaß für die ganze Familie

Auch die jüngsten Besucher kommen beim Ostermarkt nicht zu kurz. In der Oster-Bastelstube können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und so das Warten auf den Osterhasen verkürzen. Außerdem geht es mit dem Burghasen Janos auf eine österliche Entdeckungsreise (Altersempfehlung: ab 6 Jahren) durch die alten Mauern der Burg Forchtenstein. Kinder lernen dabei die Ursprünge verschiedenster Osterbräuche rund um den Globus kennen.

Abgerundet wird das Kinderprogramm mit einem Osterpfad. Bei einem vollständigen Stempelpass wartet eine kleine Osterüberraschung auf die Kleinen.

Die Kinderaktivtäten können an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr besucht werden.



Das Jahresprogramm, Tickets und die Öffnungszeiten der Burg Forchtenstein können Sie unter www.esterhazy.at/burg-forchtenstein nachlesen.