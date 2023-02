Das museum gugging im März: Last call für „brut favorites.!” und Start von „gugging inspiriert.!“

+1

Der März 2023 im museum gugging startet mit einer Finissage und endet mit einer Vernissage. Die Fokusführung „Adieu‚ brut favorites.!‘“ am Sonntag, dem 5. März 2023 um 14:00 Uhr übernimmt diesmal der Kurator höchst persönlich. Johann Feilacher präsentiert am letzten Tag der Ausstellung „brut favorites.! feilacher’s choice“ noch einmal Künstler*innen, die ihn seit Jahrzehnten faszinieren. Am Mittwoch, dem 29. März 2023 um 19:00 Uhr lädt Nina Ansperger zur Eröffnung ihrer ersten Ausstellung als künstlerische Leiterin: „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ (anmeldung@museumgugging.at). Von 6. März bis 29. März 2023 ist das museum gugging natürlich nicht geschlossen. Unter dem Titel „gugging.! classic & contemporary“ präsentiert die semipermanente Ausstellung klassische und aktuelle Arbeiten der Gugginger Künstler*innen.

Die offene kreativwerkstatt am Sonntag, dem 5. März 2023 um 15:30 Uhr steht ebenso noch einmal ganz im Zeichen von „brut favorites.!“. Umwickeln, verschnüren, verknüpfen oder vernähen ist hier angesagt, wenn es darum geht, in die Fußstapfen der herausragenden US-Künstlerin Judith Scott zu treten und Gegenstände einzuwickeln.

Der Dienstag, der 7. März 2023 um 15:00 Uhr gehört wieder ganz den jüngsten Kunstfans von ein bis fünf Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Rechtzeitig zu Frühlingsbeginn ist das Thema bei Eltern Kinder kreativ, Sonnenfänger zu basteln, um die ersten Strahlen einzufangen.

An den Sonntagen, 12., 19. und 26. März 2023 um jeweils 14:00 Uhr gibt die dialogorientierte öffentliche führung: gugging erleben.! einen Einblick in die Entwicklung des art brut centers gugging und die Vielfältigen Themen der Gugginger Künstler*innen.

Der gugginger gugelhupf am Dienstag, dem 28. März 2023 um 14:30 Uhr widmet sich langjährigen Begleiter*innen der Gugginger Künstler*innen und damit Persönlichkeiten wie Hannah Rieger, Agnes und Karlheinz Essl oder

Helmut Zambo und stimmt damit perfekt auf die bevorstehende Eröffnung von „gugging inspiriert.!“ ein. Neben Gugelhupf und Kaffee zum Ende der Führung wird diesmal auch ein Überraschungsgast serviert.