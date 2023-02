Saisonstart Best of Cabaret 2023

+1

Kabarett hat wieder Hochsaison! Die neue Spielzeit in den Kulturzentren Burgenland wartet mit einem frischen Programm-Mix auf – wie gewohnt mit Herz, Hirn und bestem Humor. Namhafte Stars der österreichischen Kabarettszene – wie z.B. Viktor Gernot, Eva Maria Marold, Lukas Resetarits, Thomas Maurer, Roland Düringer oder Thomas Stipsits und viele mehr – geben sich auch 2023 an den Standorten Eisenstadt, Mattersburg, Oberschützen und Güssing die Klinke in die Hand.

Lachen ist gesund, aber immer auch eine Geschmacksfrage – darum ist das BEST OF CABARET-Programm der Kulturzentren Burgenland heuer besonderes vielfältig! Die Kulturzentren präsentieren an den vier burgenländischen Standorten ein umfangreiches Saison-Programm. Auf das Publikum warten große Namen und viele erstklassige Programme.