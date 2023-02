„MAMMA-MIA!“: Dritte Zusatzvorstellung fixiert

+1

ABBA-Mania im Burgenland – Die Nachfrage auf Mörbisch-Tickets ist weiter ungebrochen. Für den Musical-Hit MAMMA MIA! wurden bereits zwei Zusatzvorstellungen am 26. Juli sowie am 9. August angesetzt. Mit 30. Juli geht nun ein weiterer Termin in den Verkauf

Generalintendant Alfons Haider: „Erst vor ein paar Tagen haben wir bekanntgegeben, dass 75.000 Tickets verkauft sind, mittlerweile stehen wir bei 80.000. Mit den aktuell 45.000 reservierten Karten bewegen wir uns derzeit bei einer Auslastungsprognose von rund 93 Prozent. Es ist also notwendig eine weitere Zusatzvorstellung anzusetzen. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Bestellungswünsche unseres Publikums trotz des großen Ansturms bestmöglich zu erfüllen.“

Zum Stück

Von 13. Juli bis 19. August gastiert mit MAMMA MIA! erstmals der Musical-Blockbuster von ABBA auf der einzigartigen Seebühne Mörbisch. 20 Klassiker der legendären schwedischen Band wie „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Waterloo“ werden 2023 erstmals in der fulminanten Kulisse von Bühnenbilder Walter Vogelweider am Neusiedler See erklingen und für unbeschwertes Griechenland-Feeling sorgen.

Das Musical MAMMA MIA! erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 22-jährigen Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften möchte. Themen wie Liebe, Freundschaft und Familie, Träume und Sehnsucht werden mit den unvergesslichen Welthits von ABBA zu einer mitreißenden Bühnenshow mit viel Humor verwoben. Bereits über 60 Millionen Menschen hat MAMMA MIA! seit seiner Uraufführung 1999 weltweit begeistert – eine derart aufwändige Produktion dieses Musicals wie heuer in Mörbisch gab es aber noch nie!

MAMMA MIA!

Von 13. Juli bis 19. August 2023

Premiere: 13. Juli 2023

Zusatzvorstellungen: 26. Juli, 30. Juli, 9. August 2023

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at