Die Sprache von der Leine lassen



Filmabend



23. Februar 2023 19 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Eintritt: Freie Spende

Am 23. Februar zeigt das Literaturhaus Mattersburg den Film „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“.



Ausgehend von der Biografie der 1946 geborenen Künstlerin Elfriede Jelinek, die als „dressiertes musikalisches Wunderkind“ bereits Ende der 1960er Jahre ihre ersten Auszeichnungen für ihre literarischen Arbeiten erhielt, taucht der Film in die österreichische Nachkriegsgeschichte ein, die von Verdrängung und Opfermythos geprägt ist. Künstlerische Einflüsse wie die der Wiener Gruppe oder der Wiener Aktionisten, die in ihrer Radikalität mit kaum einer anderen künstlerischen Bewegung vergleichbar ist, sind u.a. Quellen, aus denen sich ihr Werk entwickelt.

Seit den 1960er Jahren hat Elfriede Jelinek ein komplexes, vielschichtiges und vor allem umfangreiches Werk aus Lyrik, Prosa, Hörspielen, Theaterstücken, Essays, Libretti, Drehbüchern und Übersetzungen geschaffen. Der „musikalische Fluss von Stimmen und Gegenstimmen“ für den Elfriede Jelinek die höchste literarische Auszeichnung zuerkannt wurde, wird in Claudia Müllers Film zu einem visuellen Montagefluss, der das Werk der wohl umstrittensten und produktivsten Ausnahmekünstlerin wie ein Kunstwerk ausstellt.

Bei dieser Veranstaltung ist eine Anmeldungunter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at erforderlich.