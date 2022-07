Die besten Casino Hollywood-Klassiker

+1

Das Ambiente von Casinos übt auf viele Menschen schon immer eine magische Faszination aus. Das ist auch den Drehbuchschreibern und Regisseuren in Hollywood nicht verborgen geblieben. Deshalb entstanden in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Filmen, die sich direkt oder indirekt den Themen Casino und Glücksspiel widmen. Viele davon sind nach kurzer Zeit wieder in Vergessenheit geraten, doch die folgenden Werke gehören mittlerweile zu den absoluten Klassikern.

Der Croupier (1998)

Zu den eher unbekannteren Klassikern zählt der Streifen „Der Croupier“ mit Alex Kingston in der Hauptrolle. Wie der Titel bereits vermuten lässt, steht dabei ein Croupier im Mittelpunkt des Geschehens.

Das allein wäre aber wohl zu wenig für einen spannenden Blockbuster. Die Handlung dreht sich darum, dass sich der begnadete Croupier Jack Manfred aus der Glitzerwelt der Casinos zurückziehen und seinen Arbeitsalltag lieber als Schriftsteller verbringen möchte.

Das geht zu Anfang noch recht gut, doch dann kommt es zur bei Autoren gefürchteten Schreibblockade, die Jack dazu zwingt, wieder in seinen alten Brotberuf zurückzukehren. Von seiner Kollegin Jani, auf die er sofort ein Auge geworfen hat, wird er dabei zu einer kriminellen Handlung angestiftet. Die Erfahrungen, die Jack dabei sammelt, lösen auch wieder seine Schreibblockade und werden schließlich der Stoff für seinen nächsten Bestseller.

Casino (1995)

Wenn Martin Scorsese Regie führt und schon damalige Größen wie Robert De Niro, Sharon Stone und Joe Pesci die Hauptrollen übernehmen, dann ist eigentlich schon alles angerichtet für einen echten Hollywood-Klassiker.

Der Film befasst sich mit den glanzvollen Zeiten von Las Vegas und zeigt den Auf- und Abstieg des Profizockers Sam `Ace‘ Rothstein. An dessen Seite befindet sich stets Nicky, der Mann fürs Grobe. Doch selbst er ist gegen den Zauber von Callgirl Ginger McKenna machtlos, die den unaufhaltsamen Abstieg einleitet.

Casino spielte weltweit etwa 116,1 Millionen US-Dollar ein war damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der zweiterfolgreichste Film von Martin Scorsese nach „Kap der Angst“.

Ocean´s Eleven (2001 bzw. 1960)

Bei Ocean´s Eleven handelt es sich um eine Neuverfilmung des Klassikers „Frankie und seine Spießgesellen“ aus dem Jahr 1960. Die Hauptrollen wurden damals vom legendären Rat Pack besetzt.

Und auch bei der neuen Auflage waren durchwegs Hollywood-Größen am Werk. Unter anderem gibt es dabei George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt und Julia Roberts zu bewundern. Die Handlung dreht sich um den Coup von Danny Ocean, der mit Hilfe von ausgewählten Profis den Tresor unter dem Casinohotel Bellagio ausrauben möchte, in dem über 160 Millionen Dollar lagern sollen.

Zahlreiche „echte“ Menschen wurden dabei in die Handlung eingebaut. Unter anderem gibt es dabei sogar einen Boxkampf zwischen dem dreimaligen Schwergewichts-Weltmeister Lennox Lewis und Wladimir Klitschko zu sehen.

Casino Royale (2006)

Auch ein mittlerweile echter Bond-Klassiker darf in dieser Aufzählung selbstverständlich nicht fehlen. Es war das erste Mal, dass dabei Daniel Craig in die Rolle des James Bond schlüpfte.

Und wie sich bald herausstellen sollte, passte ihm der elegante Anzug des Geheimagenten ausgezeichnet.

Bond wird dabei auf LeChiffre, einen genialen Pokerspieler, angesetzt, der zwar offiziell an der Börse arbeitet, aber im Hintergrund das Geld von Terroristen verwaltet.