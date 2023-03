Die Konzertsaison in Raiding wurde mit Barock und Jazz eröffnet

+1

Das Barock-Jazz Festival stellte dieses Wochenende den Auftakt des musikalischen Jahreszyklus im Lisztzentrum Raiding dar und begeisterte die Festspielgäste vom 17. bis 19. März mit brillanter Musikvielfalt und hochkarätigen Konzerterlebnissen.

Das L’Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Dirigentin Michi Gaigg eröffnete am 17. März das diesjährige Barock-Jazz Festival mit einem eigens für Raiding konzipierten Programm der Extraklasse. Zwei groß besetzte Orchester-Suiten, das tiefgreifende sowie berührende Cembalokonzert und Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach bescherten dem Publikum ein Erlebnis, das unter die Haut ging. Das internationale Orchester konzertierte zum ersten Mal in Raiding und bewies unverwechselbaren Klangcharakter.

Der 18. März stand ganz unter dem Motto „New Impressions“ und führte musikalisch von Kuba bis nach Afrika. Percussionist Anton Mühlhofer und das KlavierDuo Kutrowatz nahmen die Besucher:innen mit auf eine Entdeckungsreise in ferne Welten und Klänge. Die intensiven Reiseeindrücke der Künstler wurden in musikalische Stimmungsbilder verfasst und verschmolzen zu moderner Rhythmik und virtuosen Jazzparaphrasen.



Gerald Preinfalk & Freunde begeisterten bei der Sonntagsmatinee am 19. März die Gäste mit ausgewählten Jazz-Klängen sowie klassischen Sounds mit viel Frische und Improvisationslust. Ein Highlight, das für viele Gänsehaut-Momente im Publikum sorgte, war das Tribute an den legendären Jazzsaxophonisten Paul Desmond.

Jazz-Fans sowie Freunde der „Alten Musik“ dürfen sich auf das nächste Barock-Jazz Festival in Raiding von 15. bis 17. März 2024 freuen.



Weitere Informationen zum diesjährigen Liszt Festival Raiding und den Zusatzformaten finden Sie unter www.lisztfestival.at.