Emotionales Finale des burgenländischen Sommermärchens

Von Rekord zu Rekord.Am Sonntag, den 20. August 2023, begrüßte Intendant Alfons Haider die Gäste der letzten Vorstellung dieser Saison bei den Seefestspielen Mörbisch. Der Musical-Blockbuster „MAMMA MIA!” wurde ganz zur Freude von Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil zum Hit: 180.890 Menschen sorgten für 30 ausverkaufte Abende. Zusammen mit den Besuchern der Starnacht am Neusiedler See, der Schlagernacht und den Konzerten von Andrea Berg und Howard Carpendale strömten diesen Sommer insgesamt 202.590 Gäste auf Europas größte Seebühne. Auch der Vorverkauf für 2024 mit dem Stück „My fair Lady – Das Musical” ist bereits voll angelaufen.

Die Begrüßung von Alfons Haider am Abend der gestrigen Dernière könnte man als Metapher für die Begeisterung in der heurigen Saison bei den Seefestspielen Mörbisch verwenden: Während er schon auf der Bühne stand und seine Worte an das Publikum richtete, kam eine Dame von der Seite leicht verspätet, um ihren Platz zu suchen. Alfons Haider sprach sie an und fragte nach ihrer Herkunft. Voller Freude antwortete sie: „Ich komme vom Starnberger See in Deutschland. Es ist mein fünfter Abend im Burgenland und zum vierten Mal komme ich zu MAMMA MIA! …”

Wahrscheinlich hätte Alfons Haider noch nachfragen müssen, wie die Dame es geschafft hat, Tickets für gleich vier Abende zu bekommen. Denn der Ansturm auf die Produktion des Musical-Blockbusters mit den Welthits der schwedischen Kultband ABBA war nicht enden wollend. Die ursprünglich 19 geplanten Vorstellungen mussten um 11 weitere Shows ergänzt werden. Innerhalb kürzester Zeit waren auch diese Termine restlos ausverkauft.



Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil: „Wenn man für die Kultur im Burgenland zuständig ist, dann kann man an so einem Abend nur stolz und dankbar sein. Die heurige Saison in Mörbisch war ein Sommermärchen der Superlative. Weit über die Grenzen unseres Landes hinaus, waren die Seefestspiele ein Gesprächsthema und innerhalb des Burgenlandes sowieso in aller Munde. Mörbisch war der Hit des österreichischen Kultursommers und hat immens zum positiven Image des Kulturlandes Burgenland beigetragen. Die Seefestspiele haben in dieser Saison ein Momentum erwischt: von der Stückauswahl, dem Engagement der passenden Protagonisten über die perfekte Organisation bis hin zum Wetter – es hat einfach alles zusammengespielt! Deshalb möchte ich mich bei allen Verantwortlichen und Mitwirkenden für diesen außergewöhnlichen Sommer herzlich bedanken! Wir haben mit 180.890 verkauften Tickets eine Auslastung von unglaublichen 99,42 Prozent erreicht. Mit den Zusatzveranstaltungen kamen insgesamt 202.590 Menschen auf die Seebühne. In der Geschichte der Seefestspiele gab es vor 15 Jahren bei der Produktion „My fair Lady” einen ähnlichen Erfolg. Wenn das kein gutes Omen für das kommende Jahr ist …”



Generalintendant Alfons Haider zeigte sich nach der letzten Vorstellung emotional: „Ich möchte einfach nur Danke sagen – an mein wunderbares Ensemble und an mein geniales Team, an alle, die hinter den Kulissen tätig sind, an den Wettergott und natürlich ganz besonders an unser Publikum! Wenn man 19 Vorstellungen ansetzt und verkaufen möchte und daraus 30 ausverkaufte wie unvergessliche Abende werden, kann man die Emotionen und Gefühle schwer in Worte fassen. Der einzige Wehrmutstropfen dieser Saison ist für mich, dass wir nicht alle Kartenwünsche erfüllen konnten. Bis zum heutigen Tag hielt der Ansturm an und es gab bis kurz vor der Vorstellung unzählige Anfragen im Ticketbüro und an der Abendkassa. Deshalb möchte ich alle einladen, sich schon jetzt Tickets für „My fair Lady – Das Musical” im nächsten Jahr zu sichern. Für die 19 angesetzten Vorstellungen sind mit heutigem Tag bereits 20.288 Tickets verkauft und 42.718 reserviert. Das bedeutet schon jetzt eine Auslastung von 49,47% noch bevor wir die aktuelle Saison abgeschlossen haben. Ich sage einfach Danke!”

Festspieldirektor Dietmar Posteiner:„Ich habe in Mörbisch große Erfolge miterlebt, aber so einen Zusammenhalt und eine derartige Atmosphäre innerhalb des Ensembles hat es hier noch nie gegeben. Und auch wie diese Leidenschaft auf das Publikum übergeschwappt ist, habe ich in 30 Jahren noch nicht gesehen – jeden Abend nach der Show dankten die über 6.000 Gäste den Mitwirkenden mit Standing Ovations, sangen und tanzten begeistert mit. Diese Saison war einzigartig und mir fällt abschließend nur eine Textzeile aus dem Stück dazu ein, welche die Stimmung perfekt beschreibt: „… dieser Sommer sollte nie vergehen…”.”



Zahlen zur heurigen Produktion

Das Ensemble von Mörbisch umfasste 12 Solisten pro Vorstellung, insgesamt 30 Ensemblemitglieder sowie 20 Statisten und insgesamt 16 Bandmitglieder. Gesamt sorgten 260 Mitarbeiter für eine unvergessliche Saison. Es waren 380 Kostüme, 48 Perücken und 442 Requisiten (u.a. Briefzettel, Cocktailgläser, Handtücher, Gitarre, Vasen, Katzen, Blumen etc.) im Einsatz. Die 28 ABBA-Welthits wurden von der größten mobilen Discokugel der Welt (20 Tonnen, Durchmesser 9 m, Höhe 11,5) mit spektakulären Lichtanimationen begleitet.



Ausblick auf 2024

In der Saison2024 wird „My Fair Lady – Das Musical“aufgeführt werden. Der Klassiker wird in Mörbisch in einer neuartigen Aktualität zu erleben sein. Geplant sind 20 Vorstellungen, beginnend mit der Premiere am 11. Juli 2024 bis 17. August 2024. DerKartenverkauf läuft bereits.In der männlichen Hauptrolle des Prof. Higgins wird erstmals in Mörbisch Musicalstar Mark Seibert zu sehen sein.



Tickets und Infos über „My fair Lady – Das Musical” unter: www.seefestspiele-moerbisch.at