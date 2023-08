23. Kunstsymposium des eu-art-network in der Freistadt Rust

+1

»Small is beautiful« ist der Titel eines sehr bekannten Buches, verfasst von dem Ökonomen Ernst Friedrich Schumacher, in dem er den Raubbau an den Ressourcen kritisiert, über Befreiung von Abhängigkeiten, Versorgungssicherheit sowie gerechte Verteilung und Demokratisierung spricht. Themenbereiche, die zurzeit öffentlich debattiert werden und die auch uns veranlasst haben, das diesjährige 23. eu-art-network-Symposium unter diesen Titel zu stellen.

Ressourcenverschwendung, Energiedebatten, Umweltverschmutzung und ein kalter Krieg inmitten von Europa zeigt uns die Kehrseiten einer aggressiven gewinn- und wachstumsstrebenden Wirtschaftslogik, die auch demokratische Grundstrukturen zerstört. Uns stellt sich die Frage, wie kann es gelingen, das zu ändern? Künstler*innen werden mit dem Mitteln der Kunst ihre Sichtweisen artikulieren.