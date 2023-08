Kino auf Schloss Esterházy

+1

Der Verein Kino Eisenstadt lädt wieder zur Vorstellung auf Schloss Esterházy. Am Dienstag, 22. August 2023, wird der Film „Learning to Drive – Fahrstunden fürs Leben“ gezeigt. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr – diesmal Open Aiir und mit kleiner kulinarischer Überraschung.

Die US-amerikanische Komödie handelt von der New Yorkerin Wendy (gespielt von Patricia Clarkson), die – um ihre Tochter am Land zu besuchen – den Führerschein machen möchte. Der Inder Darwan (Ben Kinglsey) ist in den USA als Taxilenker tätig, obwohl der Sikh in seiner indischen Heimat angesehener Professor war, und nimmt sich Wendy als Fahrlehrer an.

FILM: Learning to Drive – Fahrstunden fürs Leben

Dienstag, 22. August 2023, 20 Uhr

Innenhof von Schloss Esterházy (bei Schlechtwetter im Empiresaal)

Einlass ab 19 Uhr

Eintritt: € 9,-

Karten im Vorverkauf: Trafik Illedits, Hauptstraße 24, Eisenstadt

Karten an der Abendkasse oder unter 0676 7857487