Horst Evers im Stadtsaal Wien

Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt

Am 29. September präsentiert Horst Evers sein neues Programm „Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt“ als Österreich Premiere im STADTSAAL.

Bei der Laudatio des deutschen Kabarett-Preis 2021 beschrieb man Horst Evers Schaffen wie folgt: „Horst Evers erzählt Geschichten aus dem Alltag. Doch was als unspektakuläre Realsatire beginnt, steigert sich innerhalb kürzester Zeit in eine atemberaubend absurde Komik. Evers‘ ganzer Witz entfaltet sich dann auf der Bühne. Seine Performance ist lakonisch und geprägt von einer einzigartigen minimalistischen gestischen und mimischen Präzision. Gleichermaßen geistreich wie schräg erlebt man in Horst Evers einen wahren Meister des literarischen Kabaretts“.

