Erfreuliche Halbjahresbilanz für die Jubiläumsausstellung auf der Friedensburg Schlaining

Nach nur 3 Monaten erreichte die Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ auf der Friedensburg Schlaining einen wichtigen Meilenstein. Nach dem fulminanten Eröffnungswochenende im August 2021 wurde das gesetzte Jahresziel an BesucherInnen bereits im November erreicht. Zum 6-monatigen Jubiläum zieht die Friedensburg nun Bilanz.

Burgkoordinator Norbert Darabos zeigt sich über den Besucherandrang der Jubiläumsausstellung begeistert: „In den ersten 3 Monaten nach der Eröffnung gleich das Jahresziel an BesucherInnen erreicht zu haben, übertrifft alle unsere Erwartungen. Jetzt, da wir unser halbjähriges Jubiläum feiern, ist es Zeit über das zahlreiche positive Feedback auf die Inhalte der Schau und die Vielfalt der BesucherInnen zu sprechen.“ Nach dem Burgenland sind Wien und Niederösterreich die stärksten Besuchergruppen. Über die Ländergrenzen hinaus wird die Friedensburg Schlaining auch von vielen internationalen Gästen besucht. Bei jenen liegt Deutschland an erster Stelle, gefolgt von Ungarn. Die Friedensburg wurde aber auch bereits von Gästen aus den USA, der Slowakei, den Niederlanden, Frankreich und Russland besucht.



Eine Ausstellung für Jung und Alt

Die Jubiläumsausstellung auf der Friedensburg Schlaining wird auch von den jüngsten Gästen sehr gut angenommen. Rund ein Zehntel aller BesucherInnen sind Kinder und Jugendliche. Zahlreiche Mitmach-Führungen zum Thema 100 Jahre Burgenland, sowie multimediale Erlebnisstationen sorgen für ein abwechslungsreiches Kinderkulturprogramm, bei denen Wissenswertes genauso im Fokus steht wie Spaß und Freude.



Seit August wurden über 400 Führungen mit mehr als 7000 Gästen durchgeführt. Auch für Individualgäste bietet die Jubiläumsausstellung zahlreiche Möglichkeiten, sich durch die Ausstellung zu bewegen und über die spannende Geschichte des Burgenlandes der letzten hundert Jahre eigenständig zu informieren. Durch die kostenlosen Audioguides können die BesucherInnen via Smartphone ausführliche Informationen zu den Ausstellungstücken und viele wissenswerte Fakten abrufen. Die Audio-Guides sind nicht nur in deutscher und in englischer Sprache, sondern auch auf Ungarisch, Kroatisch, Romanes und in Gebärdensprache verfügbar.



Ein Ausblick auf ein erfolgreiches 2022

Die Tore der Friedensburg Schlaining stehen seit dem 15. August offen und die Jubiläumsschau lockt mit einem reichhaltigen Wissensangebot über das Burgenland. Ein historischer, Anlass ganz im Zeichen des Miteinanders. „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“ kann noch bis Ende 2022 besucht werden. Gleichzeitig wird an der Dauerausstellung für das Haus der Zeitgeschichte Burgenland gearbeitet, die 2023 eröffnet werden soll.



Auch im neuen Jahr bietet die Friedensburg wieder ein erlebnisorientiertes Programm für Kinder und Jugendliche. Neue Mitmach-Führungen sowie ein spezielles Osterprogramm ermöglichen den Kids auch 2022 wieder, Geschichte spielerisch zu erleben.



Ganzjährig geöffnet & barrierefrei

Die Jubiläumsausstellung auf der Friedensburg Schlaining ist für BesucherInnen ganzjährig zugänglich und auch über die Wintermonate geöffnet. Alle Ausstellungsräume sind barrierefrei zugänglich.