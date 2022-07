Ferien für Groß und Klein im vielseitigen Burgenland

+1

Mit über 300 Tagen Sonnenschein im Jahr ist das Burgenland eine sehr sonnenreiche Region. Mit dem Neusiedler See besitzt ein einzigartiges Biotop, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Bundesland bietet mit seinen Burgen, Schlössern, Museen und Bühnen eine vielseitige Kulturlandschaft. Aktive Urlauber dürfen sich auf die Entdeckung einer abwechslungsreichen Naturlandschaft freuen.

Bild: Pixabay

Junges Bundesland für abwechslungsreiche Ferien

Abgesehen von Wien ist das im Osten Österreichs liegende Burgenland das jüngste Bundesland Österreichs. Im Rahmen des Vertrages von Trianon musste das Königreich Ungarn das Gebiet 1921 an Österreich abtreten. Das hundertjährige Jubiläum wurde entsprechend gefeiert.



Das Land besitzt nicht die hohen Berge der Alpen. Einige Hügel im Süden sind Ausläufer des Hochgebirges, nach Norden ist das Bundesland eher flach. Hier wird es vom Neusiedler See geprägt, welcher der in Österreich der zweitgrößte See nach dem Bodensee ist. Die Region gilt als sehr familienfreundlich, was zu einem Ferienhausurlaub im Burgenland einlädt.



Die Unterkünfte bilden den perfekten Ausgangspunkt für schöne Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten. Neben geräumigen Schlafzimmern bietet ein gemütlicher Wohnbereich viel Platz, sodass jeder seine Freiräume findet. In der Küche lassen sich leckere Speisen zubereiten. Wer möchte, kann die Zutaten frisch auf einem nahegelegenen Bauernhof kaufen.



Hier gibt es das auch Passende, um nach einem erlebnisreichen Tag auf der Terrasse zu grillen. Viele Ferienhäuser besitzen einen Garten, in dem die Kids gefahrlos herumtollen können. Die Eltern genießen in der Zwischenzeit die Sonne. Manchmal existiert auch ein Pool, in dem sich die Familie erfrischen kann.

Erlebnisse und Erholung für Groß und Klein

Das Burgenland bietet einen Urlaub für alle Sinne. Zu den Freizeitaktivitäten gehören:

aktive Erholung mit dem Fahrrad oder auf Schusters Rappen

Genuss in den vielen Gasthäusern mit regionaler Küche

Kultur erleben in Museen und Theatern sowie auf Festivals

eine spannende Reise in die Geschichte von Burgherren und Prinzessinnen

die Pflanzen und Tierwelt erleben

Nervenkitzel im Freizeitpark

Erholung in der Therme





Die Thermen im Burgenland sorgen für Entspannung und eine große Menge Spaß, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Ein familienfreundliches Bad ist die Sonnentherme Lutzmannsburg, die über eine 1.000 Quadratmeter große Wasserfläche in Innen- und Außenbecken verfügen. Das Besondere ist, dass sich das Angebot auch an Babys und Kleinkinder wendet. Die Größeren freuen sich verschiedene Wasserrutschen, darunter die mit 270 Metern längste in ganz Österreich. Viel Spaß gibt es auch in der Virtual Reality Rutsche und im Wellenbad.

Abenteuer und Erlebnisse zum Staunen

Viel Action versprechen Freizeitparks wie der Familypark in St. Margarethen in der Nähe des Neusiedler Sees. Er ist Österreichs größte Einrichtung dieser Art. Auch im Südburgenland lassen sich Abenteuer erleben. In Großpetersdorf liegt die Westernstadt Luckytown, die ihre Besucher in die Zeit des Wilden Westens zurückversetzt.



Wer die Natur entdecken möchte, kann dies völlig abgasfrei auf dem Rücken eines Pferdes tun. Überall in der Region bieten Pferdehöfe Ausritte unter fachkundiger Anleitung an. Ebenfalls im Süden des Bundeslandes liegt Rechnitz. Im angrenzenden Wald steht ein 20 Meter hoher Turm, von dem sich verschiedene Vögel beobachten lassen. Auf dem dazugehörigen Baumwipfelweg lernen Besucher nicht nur Vogelarten, sondern auch die heimischen Baumarten kennen.



Übrigens, für Abkühlung ist in den vielen Badeseen gesorgt.