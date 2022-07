Baum, Ballwein & Marold am 28.7. im Haydnsaal

+1

Das Konzert VOICES best ofbringt 20 international bekannte SängerInnen und MusikerInnen nach Eisenstadt

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Vokalsommerakademie präsentiert das Konzert „VOICES best of“ ein tolles Aufgebot an international renommierten KünstlerInnen aus den unterschiedlichsten Musikgenres im Haydnsaal. Gemixt wird ein beschwingter, vielfältiger, unterhaltsamer Cocktail aus Rock, Pop, Soul, Jazz, Musical, Klassik, Operette, Beatboxing und Jodelgesang.



Das Line-up: Monika Ballwein – österr. „Baroness of Soul“; Andy Baum – Austropop-Legende; Winnie Brückner – Berliner Klangmalerin & Loop Artistin; Michael Krappel alias Fii – Weltrekordhalter im Dauerbeatboxen, Eva Maria Marold – Sängerin und Kabarettistin; Aron Pinter – junger Popsänger & Songwriter, Monika Riedler – vielbeachtete klassische Sopranistin; Sascha Wienhausen – Pop- & Musicalprofessor & -sänger aus Osnabrück; Christina Zurbrügg – Schweizer Jodlerin und Stimmakrobatin;

Kongenial begleitet werden die KünstlerInnen von Philippine Duchateau, Bernhard Macheiner, Johannes Peham und Philipp Cieslewicz an den Tasten, Gerald Gradwohl an der Gitarre, Wolfgang Wograndl am Bass und Florentin Pinter an den Drums.

Darüber hinaus wird die spontane Spiel- und Experimentierfreude der KünstlerInnen für so manche Überraschung sorgen.

Donnerstag, 28. Juli 2022, 19.30

Tickets: www.panevent-tickets.at, Tel. : +43 2682 65065 und an der Abendkassa im Schloss Esterházy.

Kartenpreise: € 25,-/20,-/15,- (Ermäßigung für Kinder, Jugendliche und StudentInnen, BVZ Abo)