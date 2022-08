Leinen los 2022

+1

Literaturfest auf dem Neusiedler See

So 11.September 2022, 11 Uhr – 13.15 Uhr

Seebad Mörbisch, im Hafen der Schifffahrtslinie Drescher



Der Kartenvorverkauf hat begonnen!

Mit dem Literaturfest Leinen los in den Herbst starten

Leinen los stellt Schriftsteller:innen vor, die in ihrem Schreiben Grenzen überschreiten und kulturelle Begegnungen möglich machen. Dies entspricht der Besonderheit der Region rund um den Neusiedler See – ein Landstrich, an dem viele historische und kulturelle europäische Erfahrungen zusammentreffen und die Grenzen zwischen Ost und West im Wasser aufgelöst gewesen sind.

Im September 2022 legen wir den Schwerpunkt auf Geschichten und Erinnerungen, die unser Leben geprägt haben und den Blick auf die Gegenwart öffnen.

Katharina Poladjan liest aus „Zukunftsmusik“ und Thomas Perle liest aus „wir gingen weil alle gingen“. Es geht um Aufbrüche, historische Abläufe und Veränderung. Vor allem geht es um Alltäglichkeiten in den Biografien, während Geschichte geschrieben wird. Die Musik kommt von der burgenlandkroatischen Gruppe IDEMO, die sich mit ihrem aktuellen Programm „Pannonian farewell“ mit Liedern vom Auswandern, Abschied nehmen und Pendeln beschäftigen.

Ticket 18 € Buchen können Sie ausschließlich im Vorverkauf unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Das Ticket umfasst Schifffahrt, Lesungen und Musik. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.