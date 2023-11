Folk-Noir-Mythologie Abend am 25.November im Kulturforum in Eberau

+1

Der norwegische Liedermacher Herald K. lädt für den 25. November 2023 zu einem Folkabend in das Kulturforum Südburgenland in Eberau ein. 2023 ist sein Album „Mythologies’erschienen: Inspiriert von alten, manchmal antiken Sagen und begleitet von seinem musikalischen Partner Stephan Steiner- einer zentralen Figur der Wiener Folkszene- entsteht ein ganz eigenerKlangkosmos, der suggestiv die Zuhörer in seinen Bann zieht.

Dazu tragen auch die verwendeten Instrumente bei: Geige, Akkordeon, Nyckelharpa und Konzertina.

Wie immer beginnt der Abend um 19:30 Uhr, Tickets sind im VVK (bei verbindlicher Reservierung unter office@kufos.at bzw. 0664 46 43 238) um 18 Euro erhältlich. Abendkasse: 20 Euro