DANCE IDENTITY FESTIVAL 2023

Unter dem Motto „A World in Transit“ findet am 25. November von 12 bis 22 Uhr das Dance Identity Festival im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt statt. 9 hochkarätige internationale Produktionen aus Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden, Rumänien und Österreich setzen sich auf tänzerische Weise mit Themen einer sich rasch verändernden Welt auseinander.

In der unendlichen Weite von Zeit und Raum, mitten im Getöse der Existenz, liegt eine stille Konstante – der Wandel. Veränderung ist die einzige Beständigkeit.



Das Dance Identity Festival ist eine Introspektion in das Wesen der Existenz durch die ephemere Sprache des Tanzes. Die neun ausgewählten Produktionen können sowohl als Performances als auch als Meditationen betrachtet werden, jede fordert das Paradigma heraus, was Tanz vermitteln kann. Sie stellen Fragen, die uns anregen, tief in die Strömungen unserer kollektiven Psyche einzutauchen.



In einer Welt im Wandel wird unser soziales Gefüge kontinuierlich gewoben, entwirrt und neu verwoben. Neun nahtlos programmierte Arbeiten dienen als Spiegel, die breitere gesellschaftliche Veränderungen reflektieren. Sie laden uns ein, die Vergänglichkeit unserer Konzepte und die unvergängliche Natur unserer geteilten menschlichen Reise zu erkennen.

Sa, 25. November 2023, 12 bis 22 Uhr – Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

9 Performances · 1 Ticket · 20 Euro