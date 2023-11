+1

Doris Dittrich

Kulturzentrum Oberschützen

21. November 2023 | 19 Uhr



Der Titel der letzten Ausstellung des Jahres 2023 im Kulturzentrum Oberschützen trifft exakt auf die Profession der aus St. Michael im Südburgenland stammenden Künstlerin Doris Dittrich zu. Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung der Schau „ZEUGIN UNSERER ZEIT” ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Werke dieser außergewöhnlichen Kunstschaffenden zu entdecken und ihre zeitgenössische Perspektive auf die Welt und Alltagskultur hautnah zu erleben.

Doris Dittrich studierte zunächst Sozialarbeit und Keltologie in Wien und Irland, bevor sie ein Studium der Bildhauerei an der Wiener Kunstschule begann. Seit ihrem Abschluss im Jahr 2007 lebt und arbeitet sie als freie bildende Künstlerin in Wien und im Südburgenland.

In ihren Arbeiten nimmt sie die Perspektive einer zeitgenössischen Archäologin ein und beobachtet die westliche Gesellschaft und ihre Alltagskultur. Die Ergebnisse ihrer Frage, ob das Zeugensein eine Verantwortung zum (Re-)Agieren mit sich bringt, manifestieren sich in ausgedehnten Werkserien in mehreren Disziplinen. Ihre Ausdruckstechniken sind sowohl die Malerei als auch die Bildhauerei, hier vorwiegend die Keramik.

In der Ausstellung werden u.a. Arbeiten aus ihren Zyklen Eyewitnesses – Augenzeugen, Venusprojekt, Marginal Matters oder Frameworks zu sehen sein.

Am Allerheiligenplatz 15 im 20. Bezirk in Wien führt die Künstlerin erfolgreich mit ihrem Künstler-Partner Les Monsieur Flash die „Ministry of Artists“ ein interdisziplinäres Kunst-Wohnzimmer für Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Performances und Workshops sowie ein virtuelles internationales Netzwerk von KünstlerInnen und FörderInnen.

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG am 21. November 2023 | 19 Uhr

Begrüßung: Mag. Theresia Gabriel, Kulturbetriebe Burgenland

Theresia Gabriel im Gespräch mit der Künstlerin

Eröffnung: Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer