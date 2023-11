Die „Lady” zieht schon jetzt alle in ihren Bann

0

Acht Monate vor der Premiere von „My Fair Lady – Das Musical” auf der Seebühne Mörbisch verkündeten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Generalintendant Alfons Haider und Hauptdarsteller Mark Seibert die aktuellen Vorverkaufszahlen – und die sind definitiv ladylike: 50.000 Tickets sind bereits weg. Wer nächsten Sommer also den Klassiker in moderner Interpretation rund um Eliza Doolittle und Professor Henry Higgins im Burgenland erleben möchte, sollte sich so wie bei MAMMA MIA! rasch Karten sichern.

Von 11. Juli bis 17. August 2024 wird unter dem Titel „My Fair Lady – Das Musical“ eine zeitgemäße Version des Klassikers auf die Seebühne gebracht, die in das pulsierende London von heute verwandelt wird. Walter Vogelweider entwirft dazu ein spektakuläres Bühnenbild und Musicalstar Mark Seibert wird dabei in die Rolle des Professor Higgins schlüpfen. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Regisseur Simon Eichenberger und Intendant Alfons Haider haben in den vergangenen Tagen knapp 100 KünstlerInnen gecastet und die finalen Entscheidungen für die Besetzungen getroffen. Die „Lady“ wird mit Welthits wie „Es grünt so grün“, „Ich hätt´getanzt heut´Nacht“ und „In der Straße, mein Schatz, wo du lebst“ in einer einzigartigen Inszenierung auf einer der größten Open-Air Bühnen Europas alle in ihren Bann ziehen. Das zeigen auch die aktuellen Vorverkaufszahlen.



Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich über den derzeitigen Vorverkauf sehr erfreut: „Wir haben mit heutigem Stand für die 20 angesetzten Vorstellungen 50.000 Tickets verkauft, weitere 50.000 sind bereits reserviert. Das entspricht einer derzeitigen Auslastung von 78,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir um diese Zeit also schon 20.000 Karten mehr verkauft. Der außergewöhnliche Erfolg dieses Jahres mit dem Welthit „MAMMA MIA!“ und dem wunderschönen „Der König und ich“ im letzten Jahr haben dafür gesorgt, dass die Seefestspiele Mörbisch in aller Munde sind. Wer also auch im nächsten Sommer wieder einen einzigartigen kulturellen Kurzurlaub für einen Abend erleben möchte, sollte sich rasch Tickets sichern.“



Generalintendant Alfons Haider zum regen Interesse an den Seefestspielen: „Ich bin von den Vorverkaufszahlen überwältigt, das ist der größte Vertrauensbeweis des Publikums, den man sich nur wünschen kann. Selbstverständlich werden wir auch im kommenden Jahr unsere Gäste mit einer fulminanten Produktion am Ufer des Neusiedler Sees verzaubern – es wird eine „Lady“ der Superlative. Mit Mark Seibert als Professor Higgins bringen wir einen Superstar des Musicals ins Burgenland – alleine dieser Umstand ist ein absoluter Coup. Natürlich stellt sich jetzt die große Frage, wer die Lady, also Eliza Doolittle, verkörpern wird. Das ist derzeit noch ein wohl gehütetes Geheimnis, das wir aber noch diesen November lüften werden.“



Hauptdarsteller Mark Seibert über sein Engagement: „Es ist eine der interessantesten und spannendsten Aufgaben der letzten Jahre für mich, auf einer der größten Bühnen Mitteleuropas auftreten zu dürfen. Diese Vorverkaufszahlen sind für mich eine riesige Vorfreude und ein großer Ansporn zugleich. Abgesehen davon ist es unheimlich aufregend, zu wissen, dass man vielleicht den jüngsten Professor Higgins spielen wird, den es bisher gegeben hat.“



Zum Stück

Eliza Doolittle stammt aus ärmlichen Verhältnissen und beherrscht nicht einmal ordentlich ihre Muttersprache. Sie ist von der Gesellschaft ausgeschlossen und lebt davon, Souvenirs auf der Straße in London zu verkaufen. Professor Henry Higgins trifft in der U-Bahn auf das störrische Mädchen und macht es sich zur Aufgabe, Eliza in eine feine Dame zu verwandeln und ihr gesamtes Leben zu verändern. Ob das gelingt, erfährt man ab 11. Juli 2024 bei den Seefestspielen Mörbisch.

My Fair Lady – Das Musical

Von 11. Juli bis 17. August 2024

Premiere: 11. Juli 2024

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at