FINISSAGE DER JUBILÄUMSSCHAU

+1

Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte | DAS FINALE

Das „Jahrhundertprojekt“ Jubiläumsausstellung ist mit rund 100.000 BesucherInnen längst zur Erfolgsgeschichte geworden. Mit 11. November schließt die Schau, danach werden die Ausstellungsflächen bis ins Frühjahr 2024 neu entwickelt. Wir laden Sie herzlich ein, die mehr als 850 Objekte rund um die Burgenländische Identität noch einmal zu erleben und dürfen in diesem Rahmen auch das offizielle Ausstellungsbuch präsentieren. Darüber hinaus wird die Friedensburg Schlaining an diesem Abend offiziell in den Verein der Austrian Leading Sights – also in den Kreis Österreichs wichtigster Sehenswürdigkeiten – aufgenommen.

TERMIN

Freitag, 10. November 2023 | 17 Uhr Großer Engelsaal

PROGRAMM

• Begrüßung

• Eröffnung der Finissage durch Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

• Offizielle Aufnahme in den Verein Austrian Leading Sights durch Vorstandsmitglied Paul Blaguss

• Vorstellung des offiziellen Ausstellungsbuches, erschienen im Verlagshaus edition lex liszt 12

• Highlight-Führungen durch die Ausstellung

• Kleiner Umtrunk

Um Anmeldung wird bis spätestens 6. November 2023 unter friedensburg@kultur-burgenland.at gebeten.