Guter Ton in der Landesgalerie Burgenland

+1

Packende Ausstellung mit dem Titel „Tonscherben“ eröffnet. Die Schau über Burgenländische Keramikkunst mit Arbeiten von 15 Künstlerinnen und Künstlern ist noch bis 23. Dezember 2022 zu sehen.



Gestern Abend wurde die Ausstellung „Tonscherben“ in der Landesgalerie Burgenland feierlich durch Bundesrat Günter Kovacs eröffnet. Die KuratorInnen Mag.a Margit Fröhlich und Mag.a Theresia Gabriel erörterten vor rund 180 Gästen das breite Spektrum und die komplexe Symbolik der im Burgenland lange gepflegten Keramikkunst. Bis 23. Dezember 2022 sind die Arbeiten von Peter Alten, Maria Biljan-Bilger, Doris Dittrich, Marina Horvath, Gudrun Kainz, Maria Kostyan, Eveline Lehner, Petra Lindenbauer, Kurt Pieber, Lucie Rie, Anna Carina Roth, Astrid Sänger, Robert Schneider, Otakar Sliva und Peter Weihs noch zu sehen.

Zur Ausstellung

„Scherben“ bezeichnet nicht nur einen Haufen kaputtes Porzellan, im Volksmund eine Schüssel oder einen Nachttopf! Vielmehr bezeichnet der Begriff „Scherben“ in der Fachsprache der Porzellan- und Keramikherstellung einen geformten, getrockneten oder gebrannten keramischen Gegenstand, welcher noch nicht glasiert ist. Der Scherben ist also das Endergebnis der Komposition von Rohsto­ffen und Brand durch Sinterung. Im Burgenland hat Keramik eine lange Tradition und findet sich heute als Werkstoff­ in vielen Bereichen. Funktionalität und Kunst waren bei der Keramikverarbeitung von Anbeginn vereint. Insgesamt 15 Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf beeindruckende Art und Weise viele Möglichkeiten und Eigenschaften des hochplastischen Materials.

Dass Keramik nicht unbedingt als Behältnis für Essbares oder Blumen dienen muss, zeigt diese Schau in der Landesgalerie. Künstlerinnen und Künstler wählen die unterschiedlichsten Zugänge für ihre skulpturalen Arbeiten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ob es sich um lebensgroße Skulpturen, Katzenfamilien, Miniaturbüsten, SMS-Messages oder Klangkugeln und Rauminstallationen handelt. Die Ausstellung zeigt ein breites Spektrum gestalterischer Möglichkeiten und holt diese lange im Burgenland gepflegte Kunst der Keramikherstellung auf die ihr gebührende Bühne in die Landesgalerie.