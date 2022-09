ERSTE ACTS für das NOVA ROCK 2023/ Die Ärzte, Slipknot, Bilderbuch, Tenacious D und mehr!

+1

Wir wissen, eure Vorfreude ist groß! Auch bei uns sind in den letzten Tagen die Telefone und E-Mail Programme heiß gelaufen und wir sind stolz, euch die ersten Acts für das NOVA ROCK 2023 präsentieren zu dürfen. Was uns besonders freut: bereits jetzt sind schon drei Headliner mit dabei. So schnell ging es noch nie! Wir wären schon bereit, den Weg auf die pannonischen Felder anzutreten. Da aber nicht jeden Tag Festival sein kann, nehmen wir euch mit auf eine virtuelle Reise und spannen euch nicht länger auf die Folter. Hier ist das erste Bandpaket:

DIE ÄRZTE sind zurück! Und eigentlich sind sie ja nie wirklich weg gewesen. Die Freude ist ganz unsererseits.

Die Metal-Legenden von SLIPKNOT beehren endlich wieder die Pannonia Fields und sind unsere Headliner zum Festivalauftakt!

Ganz oben am Freitag stehen BILDERBUCH, die uns kürzlich als Support von den Rolling Stones in Erinnerung gerufen haben, dass ihre Shows ganz großes Kino sind.

TENACIOUS D und PARKWAY DRIVE sind weitere Highlights am Donnerstag, auch hier werden sich weitere Bands dazu gesellen – die Gespräche laufen auf Hochtouren!

Natürlich kommen auch die härteren Acts nicht zu kurz. Platzhirsche wie AMON AMARTH und ARCHITECTS sind ebenso mit dabei wie Newcomer à la I PREVAIL. Für Hip Hop und Pop Rock ist zB. mit RIN und YUNGBLUD gesorgt, denn das NOVA ROCK 2023 besticht auch in dieser Ausgabe wieder mit seiner Vielfalt und das ist gut so.



Auch das restliche Line-Up wird voll starker Acts sein, und wir hoffen, dass es gut bei euch ankommt!