Programmvorschau Oktober

+1

Hier spielt’s wortwörtlich alle Stückerl! Der Oktober Spielplan der Kulturzentren gestaltet sich in diesem Monat besonders abwechslungsreich – mit Theater, Kabarett, Konzert und Kindertheater stehen alle Spielarten am Programm.

Mit Schiffkowitz & Schirmer steht eine einmalige Melange von Klassik und Austropop am Konzertprogramm. „Beethoven meets Fürstenfeld“ ist ein spannender Konzertabend im Kulturzentrum Mattersburg, der kurioser nicht sein könnte: Das Duo findet einen spielerisch-kreativen Weg des gemeinsamen Musizierens, unbändiger Spielfreude und der Lust am Außergewöhnlichen.



Die beim Publikum besonders beliebten Kabarettabende haben auch im Oktober einige Highlights zu bieten. Robert Blöchl und Roland Penzinger, alias Blözinger, widmen sich in ihrem Kabarettprogramm der Zeit, um die vom Alltag abgewetzten Schonbezüge unserer Seelen durch Lachen aufzufrischen. Heilbutt & Rosen hinterfragen indes den eigenen Marktwert ab 50. Auch Klaus Eckel wird mit seinen drei Auftritten für gewaltig viele Lacher sorgen.



Einen unbeschwerten Theaternachmittag verspricht das Stück Auf der Suche nach der goldenen Note – ein lustiges A-cappella-Kinder-Musiktheater für die ganze Familie.



Für alle Theaterfreunde stehen vier Inszenierungen am Spielplan, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Des perfekte Desaster Dinner ist eine turbulente Boulevardkomödie, aufgeführt von der der Waldviertler Kammerbühne. Musikalisch und informativ geht es mit der Udo Jürgens Story in Güssing weiter, gefolgt vom Kino-Klassiker Rain Man in Mattersburg bzw. dem Comedy-Hit Julia und Romeo in Oberschützen.



Programmübersicht:



KABARETT:

HEILBUTT & ROSEN – Wer will mich … noch?

Donnerstag, 6. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen



BLÖZINGER – Zeit

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen



KLAUS ECKEL – Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht

Donnerstag, 13. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Mattersburg

Freitag, 14. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Mattersburg

Freitag, 21. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Güssing



KONZERTE:

SCHIFFKOWITZ & SCHIRMER – Beethoven meets Fürstenfeld

Samstag, 15. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Mattersburg





KINDERTHEATER:

AUF DER SUCHE NACH DER GOLDENEN NOTE – Fantastisches A-Cappella-Abenteuer

Samstag, 8. Oktober 2022, 16:00 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen

Sonntag, 9. Oktober 2022, 14:00 und 16:30 Uhr, Kulturzentrum Mattersburg





THEATER:

DAS PERFEKTE DESASTER DINNER – Turbulente Boulevardkomödie

Freitag, 14. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt



DIE UDO JÜRGENS STORY – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik

Samstag, 15. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Güssing



RAIN MAN – Bühnenfassung des Kinohits unter der Regie von Marcus Strahl

Freitag, 21. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Mattersburg



JULIA UND ROMEO – Comedy-Hit mit Musik

Samstag, 22. Oktober 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen