Heike Geißler „Liegen“

Lesung und Gespräch im Literaturhaus im Wohnzimmer



DO, 13. April 2023 19 Uhr

online via Zoom

Eine Frau liegt. Sie liegt sich durch die Tage und durch die Stadt; liegt, während sie arbeitet, zu Lesungen fährt, Freunde trifft, die Kinder zur Schule bringt, zum Arzt geht. Sie liegt in Gedanken, Büchern und Erinnerungen, liegt vor Bildern, liegt auf thailändischen Bodenmatten und Imbissbänken, in Zugsitzen und Warteräumen; liegt manchmal den Fleißigen im Weg und meistens sich selbst: Warum liegt sie?



Am Donnerstag, den 13. April, laden wir zum gemeinsamen Gespräch ins „Literaturhaus im Wohnzimmer“: Mit Autorin Heike Geißler sprechen wir über ihr kürzlich erschienenes Buch „Liegen. Eine Übung“ sowie den Prozess des Schreibens – und über Leipzig, ihren Wohnort und Schauplatz vieler ihrer Texte.



Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Nach Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at senden wir Ihnen zeitnah den Link zur Online-Veranstaltung per Email zu.