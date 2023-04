Saisoneröffnung im Schloss Esterházy

+1

Am Sonntag, den 16. April 2023 laden die Kulturinstitutionen Eisenstadts wie das Schloss Esterházy, der Kunstverein Eisenstadt, die Landesgalerie Burgenland und viele weitere zum Festival „UMGANG. Wandern durch offen Häuser“ ein. Im Rahmen der Saisoneröffnung können im Schloss die Kunstausstellungen kostenlos besucht werden.

Auch in diesem Jahr wird zum Saisonbeginn im Schloss Esterházy ein vielfältiges Programm geboten. Neben Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, einem Spielecafé und musikalischen Aufführungen durch die Innenstadt Eisenstadts lohnt sich ein Besuch der Essenstafel „Schmaus und Braus“ zwischen den Hofstallungen. Am Info-Stand der Eisenstädter Partnerstadt Sanuki werden köstliche japanische Spezialitäten gekocht.



Mit dem Kauf eines Schloss-Ticket ist ein Besuch sämtlicher Ausstellungsbereiche möglich. In der Ausstellung Haydn Explosiv kann das Kunstwerk „The Wig“ von Zsófi Keresztes, das vergangenes Jahr beim Tihany Festival und beim Herbstfestival in Budapest ausgestellt wurde, besichtigt werden. Erstmalig in der Ausstellung ist das Gala-Coupé. Fürst Nikolaus I. hatte die Kutsche, die für repräsentative Ausfahren zum Einsatz kam, in Italien erworben. Nach seinem Tod 1790 wurde das Coupé für seinen Sohn und Nachfolger Fürst Anton I. mit der Anbringung des fürstlichen Wappens und den Initialen AE adaptiert. Zwei Jahre danach hatte der spätere Fürst Nikolaus II. den Wagen übernommen, das Wappen verändert und mit seinen Initialen versehen. Seither bliebt er unverändert und die Kutsche zeigt heute noch ihre Erstfassung in Gold und Schwarz, wobei die Außenseiten vergoldet sind. Im Auftrag der Esterházy Privatstiftung wurden eingehende Befundungen vorgenommen und das Objekt restauriert. 2011 war das Gala-Coupé spektakulärer Teil der Ausstellung „Fastes et Grandeur de Cour d‘ Europe“ in Monte Carlo, wo es neben Leihgaben aus den bedeutendsten Königs- und Fürstenhäusern Europa reüssierte.



Neue Kunst im Schlossquartier

Kunstinteressierte können beim Saisonstart etliche neue Ausstellungen an zeitgenössischer Kunst besuchen. Um 13:00 Uhr findet die Eröffnung „Was für Musik hörst Du dazu“ in der Tanzpassage Eisenstadt (Foyer Hotel Galántha und rosaroter Durchgang in der Bankgasse) statt. Renate Kordon präsentiert drei Tondo-Tanzszenen. Weiter geht um es 13:30 Uhr mit der Eröffnung der Feststiege und des Weißen Saal im Schloss Esterházy. In den Nischen der Feststiege stellt Thomas Baumann seine Skulptureninstallationen „Den Boden berührt kaum der geflügelte Fuß“ aus. Der Künstler verbindet unsere moderne Corona-, Kriegs- und Klimakrisen-Zeit mit tänzerischer Strategie zu einer trotz-allem-perlenden Dynamik. Im Weißen Saal erwarten Besucherinnen und Besucher künstlerische Visionen für den Schlosspark Eisenstadt. Die Ausstellung trägt den Titel „Gartenkünste“ und präsentiert Projektvorschläge von Anna Artaker, Katina Bock, Susan Philipsz und Markus Schinwald, um den historischen Landschaftspark in Eisenstadt durch einen Parcours an zeitgenössischen Ansichten zu ergänzen. Kuratiert wird diese von Fanni Fetzer (Kunstmuseum Luzern), Brigitte Kölle (Kunsthalle Hamburg), Thomas Trummer (Kunsthaus Bregenz) und Vitus Weh (NOW Esterhazy).



Nicht nur im Schloss Esterházy gibt es neue Ausstellungen zu entdecken. Im benachbarten Kunstverein in der Joseph-Haydn-Gasse 1 findet um 16:00 Uhr die Eröffnung „Feeling are Facts (INTIMITÄT)“ der Künstlerinnen und Künstler Friedl vom Gröller, Siggi Hofer, Tillman Kaiser, Walter Pichler, Laura Põld, Luca Sára Rózsa, Sophie Thun und Marianne Vlaschits statt. Zeitgleich können die Gäste einer performativen Lesung von Barbara Zeman lauschen.

Verspielt in die neue Saison

Im Café Maskaron im Innenhof des Schloss Esterházy erwartet Familien von 10:00 bis 16:00 Uhr das Spielecafé. Lustige Brettspiele und ein spannendes Rätselquiz sorgen für unterhaltsame Stimmung. Das Spielecafé ist für jede Altersgruppe geeignet. Die Teilnahme an den Spielen und am Quiz ist kostenlos.



Weiters wird Besucherinnen und Besuchern ab sieben Jahren der einstündige Workshop „Manieren statt Blamieren“ angeboten, der um 12:30 Uhr startet. Hier lernen Kinder mehr über die strenge Etikette des adeligen Lebens. Auf spielerische Art werden gutes Benehmen am Tisch, Höflichkeit und „UMGANGS“-Formen vermittelt. Die Jüngsten erwartet um 10:30 Uhr eine Kinderführung durch das Schloss Esterházy. Begrenzte Teilnehmeranzahl bei den kostenlosen Kinderführungen!



Esterhazy Kulturstätten starten in die neue Saison

Nach dem erfolgreichen Saisonstart am ersten Aprilwochenende auf der Burg Forchtenstein folgen nun das Schloss Esterházy und das Schloss Lackenbach.



„Gäste dürfen sich auch heuer wieder an all unseren Standorten auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen. Spannende Führungen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und interessante Ausstellungen über die Geschichte Esterházy und des bedeutendsten Angestellten am Hofe, Joseph Haydn werden auch diese Saison Groß und Klein begeistern“, so Erwin Windisch, Leiter Betrieb Schloss Esterházy.