Hochkarätiges Programm beim Juni-Zyklus des Liszt Festivals

Das Liszt Festival Raiding startet mit dem Juni-Zyklus in den Festivalsommer. Von 9. bis 25. Juni 2023 bietet das Festival, direkt am Geburtsort von Franz Liszt in einem der akustisch besten Konzertsäle Europas, hochkarätige Programmhighlights im Geiste des Superstars. Zusätzlich zum reichhaltigen Konzertprogramm lädt ein neu angelegter Skulpturenpark, mit Werken von international erfolgreichen Künstler:innen, alle Besucher:innen zum Verweilen ein.

Beim Auftaktkonzert der Juni-Konzertreihe treten Stimme, Violine und Klavier in Dialog zueinander. Die österreichische Sopranistin Elisabeth Pratscher, Stargeiger Yury Revich und Pianistin Kristin Okerlund kreieren bei ihrem Konzert neue Klangfarben und läuten mit gleich mehreren Uraufführungen den Zyklus fulminant ein.



Die Weltklasse-Pianistinnen sowie Starpianist Boris Bloch, Daria Kovaleva und Lise de la Salle entführen Festivalgäste im Juni in den „Kosmos Klavier“ und versprechen Konzertabende voll bestechender Virtuosität und außergewöhnlicher Finesse.



Was wäre das Liszt Festival ohne sein Orchester in Residence „Wiener Akademie“? Unter der Leitung von Martin Haselböck rückt das Orchester bei seinen Konzerten einerseits Liszts Verhältnis zur Oper in den Mittelpunkt und lässt andererseits mit dem Programm „Sommernachtstraum“ Nachtstimmungen hörbar werden.

Das Liszt Festival Raiding darf noch ein weiteres Orchester bei diesem Juni-Reigen begrüßen. Das Strauss Festival Orchester Wien unter der Leitung von Christoph Koncz lässt bei seinem Programm eine Hommage an die Zusammenhänge von Johann Strauss Vater und Franz Liszt erklingen.



Das radio.string.quartet sowie das Janoska-Ensemble versprechen mit ihren musikalischen Crossover-Programmen aus Klassik, Jazz und Weltmusik einen außergewöhnlichen Konzertabend voll leidenschaftlicher Hingabe und raffinierter Improvisation.



Die künstlerische Bedeutung des Geburtsortes von Franz Liszt wird in dieser Saison 2023 mit einem Skulpturenpark, direkt am Standort, betont. In Zusammenarbeit mit dem Metropolitain Art Club und Kuratorin Ursula B. Tuczka wurden 5 Werke von international erfolgreichen Künstler:innen zu den bestehenden 3 Skulpturen hinzugefügt. So entsteht ein künstlerisches Zusammenspiel von Musik und Bildender Kunst, das von Mai bis Oktober zum Verweilen einlädt und die Besucher:innen beim Eintritt ins Lisztzentrum in eine virtuose Welt voll Kunst und Musik führt. Die Eröffnung des Skulpturenparks findet am 11.05.23 statt.

Mehr Informationen unter: lisztfestival.at