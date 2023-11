Kino auf Schloss Esterhazy

+1

Der Verein Kino Eisenstadt lädt zur letzten Vorstellung auf Schloss Esterházy für 2023. Am Mittwoch, 29. November 2023, wird der Film „Brooklyn – eine Liebe zwischen zwei Welten“ gezeigt. Beginn der Vorstellung im Empiresaal ist um 19.30 Uhr.

Das britisch-irische- kanadische Drama aus dem Jahr 2015 basiert auf dem Drehbuch von Nick Hornby, Regie führte der Ire John Crowley.

Der Film erzählt die Geschichte von Eilis Lacey (gespielt von Saoirse Ronan), einer jungen Irin, die 1951 in die Vereinigten Staaten emigriert. In Brooklyn angekommen lernt sie nach anfänglichem Heimweh schnell Tony (Emory Cohen) kennen, der einer italienischen Familie entstammt. Die beiden werden ein Paar, doch ein Schicksalsschlag in der Familie zwingt Ellis nach Irland zurück zu kehren. Die junge Beziehung der beiden wird damit auf eine erste harte Probe gestellt.

FILM: Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

Mittwoch, 29. November 2023, 19.30 Uhr

Empiresaal, Schloss Esterházy

Einlass ab 18.30 Uhr

Karten im Vorverkauf: Trafik Illedits, Hauptstraße 24, Eisenstadt

Reservierungen unter 0676 7857487 (Reservierung gilt ausnahmlos bis 19 Uhr)