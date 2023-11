H.W. Ötscherer Int. ART SHOW Austria 2023

+1

Das war die Int. ART SHOW Austria „ ROCK THE CHURCH” in der Dominikanerkirche Krems

Mit seinem Zyklus „Venus vom Mars Winter Kindertraum“ stellte der Maler H.W Ötscherer bei der Int. ART SHOW Austria 2023 „ Rock The Church“ in dem einzigartigen Ambiente der Dominikanerkirche in Krems aus.

Fotocredit : Mari STALLYBRASS

Der Künstler führt uns mit seinen Werken in die beginnende Winterzeit. Die eisige Schönheit der einsamen Winterlandschaft lädt zu einem Spaziergang ein, um danach in der warmen Stube der Fantasie freien Raum zu lassen. Es sind Sagen und Mythen von Zwergen und Elfen aus den Bergen, die uns wie in einem KIndertraum durch eine farbenprächtige Landschaft führen bis hin zum roten Planeten dem Mars. In der Einsamkeit der kargen Landschaft des fernen Planeten begegnen wir der Venus vom Mars.

Die zu den Gemälden errichtete Installation mit dem Bezug zum Ötscher Land und zur Bergwelt ergänzte die Werke H.W.Ötscherer`s.

Zweiunddreißig internationale Künstler waren eingeladen ihre Werke und Installationen zu zeigen, eine Modeschau der HLM-Krems und eine zur Kirche passende zeitgemäße Musik rundeten die ART SHOW ab und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Kontakt : oetscherer@gmail.com