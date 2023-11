+1

Als Sophie verzauberte sie in diesem Sommer über 180.000 Menschen bei MAMMA MIA!, seither ist sie ein leuchtender Stern am Musical-Himmel: Intendant Alfons Haider präsentierte heute im Wiener Marriott Hotel Anna Rosa Döller als „Lady“ – die 21-jährige Niederösterreicherin wird 2024 in die Rolle der Eliza Doolittle in „My Fair Lady – Das Musical“ schlüpfen.



Eliza Doolittle stammt aus ärmlichen Verhältnissen und beherrscht kaum ihre Muttersprache. Sie ist von der Gesellschaft ausgeschlossen und lebt davon, Rosen auf den Straßen Londons zu verkaufen. Professor Henry Higgins trifft in der U-Bahn auf das störrische Mädchen und macht es sich zur Aufgabe, Eliza in eine feine Dame zu verwandeln und ihr gesamtes Leben zu verändern. Mit der Besetzung der Lady sorgt Intendant Alfons Haider für eine Überraschung.

Generalintendant Alfons Haider: „Anna Rosa Döller hat in diesem Sommer als Sophie in MAMMA MIA! das Mörbischer Publikum verzaubert. Sie ist als Newcomerin auf der gigantischen Seebühne angetreten und wurde am Ende des Sommers als gefeierte Künstlerin verabschiedet – sie ist für mich die perfekte „Lady“ und neben Mark Seibert als Professor Higgins eine absolute Traumbesetzung. Bitte sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets, wenn Sie Anna Rosa Döller als Eliza Doolittle erleben möchten.“



Anna Rosa Döller: „Bei „My Fair Lady – Das Musical“ stelle ich mich der Herausforderung, gleich zwei Rollen zu spielen. Anfangs die vorlaute und in einem vulgären Dialekt sprechende Eliza, danach die feine Dame mit Manieren und gehobener Sprache. Ich kann mich selbst sehr gut mit Eliza Doolittle identifizieren. Als kleines Mädchen war ich frech und vorlaut. In meiner Jugend hatte ich selbst gefärbte schwarze Haare und Piercings. Dafür kann ich heute sagen, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe und mich schlussendlich zu der Person entwickelt habe, die ich heute bin. Diese Verwandlung einer Person in einem Musicalstück darstellen zu dürfen, finde ich ungeheuer spannend. Der Sommer mit MAMMA MIA! war für mich wie ein wahr gewordener Traum und ich bin unendlich dankbar, dass ich 2024 auf die Seebühne zurückkehren darf.“

Von 11. Juli bis 17. August 2024 wird unter dem Titel „My Fair Lady – Das Musical“ eine zeitgemäße Version des Klassikers auf die Seebühne gebracht, die in das pulsierende London von heute verwandelt wird. Walter Vogelweider entwirft dazu ein spektakuläres Bühnenbild und Musicalstar Mark Seibert wird dabei in die Rolle des Professor Higgins schlüpfen. Die „Lady“ wird mit Welthits wie „Es grünt so grün“, „Ich hätt´getanzt heut´Nacht“ und „In der Straße, mein Schatz, wo du lebst“ in einer einzigartigen Inszenierung auf einer der größten Open-Air Bühnen Europas alle in ihren Bann ziehen.

Über Anna Rosa Döller

Anna Rosa Döller wurde 2002 geboren und ist in Niederösterreich aufgewachsen. Bereits in jungen Jahren bekam sie Klavierunterricht. Im Rahmen einer Jugend-Musicalschule, die sie vom 12. bis zum 17. Lebensjahr besuchte, konnte sie, neben dem Erlernten, auf verschiedenen Theater- sowie Fernsehbühnen Erfahrung sammeln. Immer wieder war Anna Rosa Döller als Solo-Sängerin zu sehen und überzeugte auch in Hauptrollen wie in „Hairspray“ und „Urinetown“. Nach ihrer schulischen Ausbildung mit Schwerpunkt Musik, begann Anna Rosa Döller im Jahr 2020 ihre professionelle Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Performing Academy in Wien, die sie im Juni 2023 mit Diplom abgeschlossen hat. Im Sommer überzeugte sie als Sophie in MAMMA MIA! und brillierte dabei zum ersten Mal bei den Seefestspielen Mörbisch.

My Fair Lady – Das Musical

Von 11. Juli bis 17. August 2024

Premiere: 11. Juli 2024

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at