Kino auf Schloss Esterházy

Im Rahmen des Herbstgold Festivals zeigt der Verein Kino Eisenstadt am 20. September 2022 den Film „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ im Schloss Esterházy. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 18.45 Uhr.

Frankreich

Von: Ludovic Bernard

Mit: Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit, Karidja Touré

Komödie/Drama

FSK: 0 Jahre

Laufzeit: 105 Minuten

Beginn: 19.30 Uhr (Einlass 18.45 Uhr)

Ihr Tickets erhalten Sie auf pan.event: https://www.panevent-tickets.at/SelectSeats?ret=2&e=42532

Eigentlich hätten sich die Wege von Pierre Geithner (Lambert Wilson) und Mathieu Malinski (Jules Benchetrit) nie kreuzen dürfen. Der Leiter des Pariser Konservatoriums und der junge Mann aus einer Banlieue leben in entgegengesetzten Welten. Doch der Zufall will es, dass Geithner Zeuge wird, wie Mathieu auf einem öffentlichen Klavier im Gare du Nord ein Stück von Bach spielt. Gerade als er ihn ansprechen will, kommen einige Polizisten dazu und zwingen Mathieu zur Flucht. Wochen später begegnen sich die beiden ein zweites Mal im hektischen Treiben des Bahnhofs. Diesmal gelingt es Geithner, Mathieu anzusprechen und ihm seine Visitenkarte zu geben. Als er nach einem Einbruch in eine Villa vor Gericht landet, wendet er sich an den Leiter des Konservatoriums, der seinen Einfluss nutzt, so dass Mathieu nur zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wird. Fortan muss der junge Mann als Reinigungskraft im Konservatorium arbeiten. Diese Situation nutzt Geithner, der Mathieu für ein Ausnahmetalent hält, um ihn zu Unterrichtsstunden bei der Gräfin (Kristin Scott Thomas) zu bewegen und ihn schließlich für einen internationalen Klavierwettbewerb anzumelden.

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Covid-Bestimmungen