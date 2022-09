Staraufgebot beim Liszt Festival Raiding

+1

Von 6. bis 23. Oktober 2022 wird das Mittelburgenland wieder zum Nabel der Musikwelt, wenn es um Franz Liszt geht. Das Publikum darf sich auf internationale und regionale Berühmtheiten beim diesjährigen Oktober-Zyklus freuen – Michael Schade, das KlavierDuo Kutrowatz, der Blechhauf’n, Ferry Janoska mit den Streichern der Wiener Philharmoniker, Ketevan Sepashvili und viele weitere große Namen garantieren beim Liszt Festival in Raiding herausragende Konzerterlebnisse.

Der Eröffnungsabend am 6. Oktober lässt Herzen höherschlagen. Gemeinsam mit seinem Bruder Johannes Kutrowatz sowie den Percussion-Stars Nanae Mimura und David Panzl, wird Eduard Kutrowatz seine Komposition „HEARBEAT“ und weitere Werke für diese spannende Besetzung auf die Bühne bringen. In „HEARTBEAT“ wird der Herzschlag des Menschen als rhythmische Basis herangezogen, über dem die Höhen und Tiefen eines Lebens in virtuosen Ausbrüchen und in leisen Gedanken pulsieren.



Mit Tomoko Nakai (7.10.), Ketevan Sepashvili (15.10.) und Kateryna Titova (21.10.) stehen echte „Klavierabenteuerinnen“ am Festivalprogramm. Die Top-Pianistinnen versprechen musikalische Entdeckungsreisen von Schubert über Chopin und Mussorgsky bis hin zu Liszt.



Warum das „TrioVanBeethoven“ den berühmten Komponisten in seinem Namen trägt ist schnell erklärt: „Beethoven steht für Unabhängigkeit im Denken, für das Revolutionäre, für das über seine Zeit Hinausweisende.“ Von diesen Eigenschaften kann man sich am ersten Festivalwochenende am 8. Oktober selbst ein Bild machen.



Auf einzigartige Klangwelten dürfen sich Besucher:innen auch dieses Mal wieder bei grenzenlos virtuoser Musik freuen. „Da Blechauf’n“ zeigt mit seinem aktuellen Programm am 14. Oktober einmal mehr, dass Blasmusik auch anders kann. Ferry Janoska wird tags darauf (15.10.) gemeinsam mit den Streichern der Wiener Philharmoniker die Pannonische Musik durch den Klang des Bandoneons bereichern.



Michael Schade gilt als einer der führenden Liedsänger seiner Generation. An Liszts Geburtstag, dem 22. Oktober, wird er gemeinsam mit Eduard Kutrowatz die „Petrarca-Sonetten“ sowie bekannte Lieder von Schubert und Strauss zum Besten geben.



Was wäre das Liszt Festival ohne sein Orchester in Residence. Am 9. und 23. Oktober wird das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck sogar zwei Uraufführungen präsentieren. Mit „Jeanne d’arc au bucher“ und „Der Titan“ erlebt das Festivalpublikum Stücke, die sogar der Komponist selbst zu Lebzeiten nie gehört hat.



Zum Liszt Festival

Ein Musikangebot mit Künstler:innen aus aller Welt, direkt am Geburtsort von Franz Liszt in einem der modernsten Konzertsäle Europas, verspricht abwechslungsreichen Konzertgenuss in einem weltweit einzigartigen Ensemble. Im Mittelpunkt stehen dabei die Werke von Franz Liszt, dem großen Komponisten, Weltenbummler und Namensgeber des Festivals. Die Programmvielfalt reicht von berührenden Vokal- und Klavierabenden über faszinierende Orchesterklänge bis hin zu grenzenlos virtuoser Musik.



Der Oktober-Zyklus des Liszt Festivals findet von 6. bis 23. Oktober 2022 statt.

Mehr Informationen unter lisztfestival.at.