Radfreude hat das ganze Burgenland erfasst

Die Radfreude KonzertTour ist am Donnerstag, dem 15. September in Neusiedl am See gestartet und am Sonntag, dem 18. September in Jennersdorf angekommen.

9 Orte

21 Live-Shows

13 Bands

11 Räder, vollgepackt mit der Tonanlage, den Instrumenten und mit der Bühne rollten 220 Kilometer durch das Burgenland.

Ca. 2.300 BesucherInnen kamen zu den Konzerten unserer Tourband The Blamphins und den jeweiligen lokalen Bands.

Und das trotz eher mittelmäßigem Wetter (drei von vier Tagen waren regnerisch).

Doch dank der Gemeinden und der lokalen Vereine, die teilweise Zelte aufstellten, konnten die Konzerte überall im Freien gespielt werden.

Das Programm finden Sie hier: https://konzerttour.radfreude.at/

Pure Radfreude

Vieles wurde geplant, vieles konzipiert, dass den Musikern The Blamphins und der radelnden Crew aber die Menschen in den Dörfern zuwinken würden, beklatschen und manchmal sogar zujubeln, das hätten wir uns nicht erträumt. „Das war einer der emotionalsten Momente für mich, das hat‘s mir die Tränen rausgedrückt“, Klaus Nick Wukovits, Co-Organisator der Radfreude KonzertTour. Im ganzen Land wurde die KonzertTour mit großem Zuspruch der Bevölkerung aufgenommen. Eine Welle der Radfreude ging durchs Land.



Trotz wetterbedingter Herausforderungen gingen planmäßig 9 Konzerte von Neusiedl bis nach Jennersdorf über die Bühne, auf der neben der Tourband „The Blamphins“ auch 13 lokale Bands spielten. „Steigst aufs Rad, hast Du einen schönen Tag“, meinte Michael Bauer, Mastermind und Organisator der Radfreude KonzertTour.



Die beiden gebürtigen Briten von The Blamphins überkam derart viel Radfreude, dass der Drummer Isaac Needham am dritten Tag, vorm Geschriebenstein seinen „My Esel“ gegen das schwere Tranportrad eintauschte. Jetzt will er das Radfahren fix in seine Alltagsmobilität integrieren: „Ich glaub ich bleib dabei :-)“. Und Leadsänger Stefan Ruhe fand die bewegendsten Worte zur Radfreude KonzertTour: „Das war das Schönste, was ich in meinem Leben gemacht habe.“



Landesrat Heinrich Dorner meint: „Die Radfreude KonzertTour schafft in einer ganz neuen Art Aufmerksamkeit für das Verkehrsmittel Fahrrad. Wir tragen die Radfreude in die Herzen der BurgenländerInnen. Mit der Unterstützung der vielfältigen Bands und MusikerInnen schaffen wir neue Zugänge zum Radverkehr, damit alle BurgenländerInnen andocken und mitmachen können – denn über 50% der Wege sind auch im Burgenland kürzer als 5km. Dafür ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel.“



Jonas Skielboe, Erfinder der mobilen Radbühne, und Ines Ingerle sind übrigens die ganze Strecke auch wieder mit dem großen Transportrad samt Anhänger und dem Bühnenrad zurück geradelt. Um Mitternacht trafen die beiden in Wien ein.



Zugabe mit Preis-Übergabe und Konzert beim Mountainbiker am See

Bei der Radfreude KonzertTour gab es auch ein Gewinnspiel.

Die Übergabe der ersten drei Preise der Radfreude KonzertTour findet am Freitag 23. September, 18:30 Uhr, beim „Mountainbiker am See“ in Weiden am See statt, die den Hauptpreis (ein Specialized E-Bike) zur Verfügung gestellt haben. Bei der After-Tour-Party spielen The Blamphins nochmals im Zeichen der Radfreude KonzertTour auf.