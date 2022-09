Großes Theater in den Kulturzentren Saisonstart 2022/2023

+1

Was für ein Theater – 26 Theaterproduktionen für Jung und Alt an 96 Spielterminen warten auf ihr Publikum! Die Kulturzentren Burgenland starten mit einem prallen Rucksack vollgepackt mit abwechslungsreichen Theater-Vorstellungen in die nächste Saison. Das Programm deckt wie gewohnt alle Altersklassen ab. Am Saisonplan stehen Komödien, ebenso wie Musik- und Sprechtheater für Erwachsene als auch ein kunterbuntes Kindertheater für Familien mit Kindern ab vier Jahren. Ebenso wartet auf Kindergärten und Volksschulen eine Vielzahl an altersgerechten Theaterstücken.



Auch in dieser Saison kommen die Kulturzentren mit großer Begeisterung ihrer Aufgabe nach, allen Gästen starke Kulturerlebnisse zu leistbaren Preisen im Burgenland anbieten zu können.

Unter dem Motto „Lust auf Theater?“ bieten die Kulturzentren Burgenland an vier Standorten ein flächendeckendes Theaterangebot im gesamten Bundesland. Die Vielfalt dieser Sparte wird auch in der Saison 2022/2023 sichtbar gemacht. Der neue Spielplan bringt insgesamt 26 Theater-Produktionen an 96 Spielterminen und viele Stars der österreichischen und internationalen Bühnenwelt ins Burgenland.



In gewohnter Weise wird ein thematischer Bogen rund um rasante Komödien, klassisches Sprechtheater und Musik- bzw. Tanztheater gespannt. Kunterbunte Stücke und märchenhafte Musicals lassen auch das jüngere Publikum in die spannende Welt des Theaters eintauchen. Neben Theatervorstellungen für Erwachsene und Familien mit Kindern werden auch Theatererlebnisse für Kindergärten