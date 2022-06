Künstlerfest im MAK: Gelungener Auftakt für burgenländischen Kultursommer

+1

Die burgenländischen Festivals, darunter die Oper im Steinbruch St. Margarethen, das HERBSTGOLD–Festival in Eisenstadt sowie die Festspiele der Kultur-Betriebe Burgenland, die Seefestspiele Mörbisch, JOPERA, Schloss-Spiele Kobersdorf, Liszt Festival Raiding und Güssinger Kultursommer, luden Mittwochabend zum großen Künstlerfest in das MAK – Museum für angewandte Kunst in Wien ein. Wie auch schon in den Jahren zuvor wurde gemeinsam die Vielfalt des Kultursommers vom Norden bis zum Süden des Burgenlands mit zahlreichen musikalischen und kulinarischen Highlights der zahlreich erschienenen prominenten Gästeschar aus Politik, Wirtschaft und Kultur vorgestellt.

Begrüßungsworte durch die Gastgeber

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf betonte die wichtige Rolle der Kultur für die Identität Burgenlands sowie den Stellenwert der Festivals für die Sichtbarkeit des Burgenlands als Festspielstandort, auch über die Landesgrenzen hinaus. Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy Stiftungen, informierte, dass bis zum Beginn des HERBSTGOLD–Festivals das Hotel Galántha in Eisenstadt fertiggestellt und bereits im Vollbetrieb sein wird. Das 4-Stern Superior Hotel befindet sich in unmittelbarer Schlossnähe und wird einen weiteren Beitrag zum Tourismus und damit zur Wertschöpfung in der Region beitragen. Den Abend moderierten Alfons Haider, Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch & JOPERA, und Daniel Serafin, Künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch.



Musikalischer Vorgeschmack

Im Rahmen des Künstlerfestes erhielten die Gäste erste Kostproben der diesjährigen Aufführungen. Jongmin Park, der die Rolle des Zaccaria in Giuseppe Verdis „Nabucco“ in der Oper im Steinbruch bekleidet, sang die Kavatine aus dem 1. Akt „Sperate, o figli – D’Egitto là sui lidi“. Danach trug Ekaterina Sannikova die Arie „Anch’io dischiuso un giorno“ und die Cabaletta der Abigaille „Salgo già del trono aurato“ vor. Robin Kim, Marides Lazo und Leah delos Santos, die als Solisten bei den Aufführungen von Rodgers und Hammerstein’s Broadway-Hitmusical „Der König und ich“ bei den Seefestspielen Mörbisch mitwirken, präsentierten „Ein Kuss im Geheimen“ sowie das Lied der Lady Thiang: „Wundervoll“.



Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik

Zahlreiche Gäste wie u.a. die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Carolin Pienkos und Ehemann Cornelius Obonya, Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, der langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch Harald Serafin, Vorstand der Esterhazy Stiftungen Michael Gröschl,Barbara Weißeisen-Halwax von Kultur-Betriebe Burgenland, Stargeigerin Lidia Baich, Vorstand der ARA Harald Hauke, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien Franz Patay, Tanzschulleiter Thomas Schäfer-Elmayer und Geschäftsführer von Burgenland Tourismus Dietmar Tunkel sind der Einladung gefolgt und genossen den Sommerabend im MAK.