Limmitationes „Schnittpunkte“ Festival gemeinsam mit Kulturforum Südburgenland

vom 8.-10. Juli 2022 in Eberau

„Limmitationes“ ,aus Heiligenkreuz, sind Fans der freien Musik seit Jahren ein Begriff. 2022 haben sie sich mit dem Kulturforum Südburgenland zusammengetan: Ihr 49. Festival findet vom 8. bis zum 10. Juli in den Räumen des Kulturforums in Eberau, Hauptplatz 27 statt. Ein reichhaltiges Programm wartet auf die Zuhörer. Am Freitag,8.7. beginnt der Abend um 19:00 Uhr mit den „Jamtrails“, einer Formation um den heimischen- international tätigen- Schlagzeuger Emil Groß; Anschließend performen Carmen Souza und Theo Pascal von den Kapverden. Am Samstag, ebenfalls um 19:00 Uhr singt die italienische Frauenformation „Ama“ sowie die niederländische Sängerin Helene Matthia und ihr Trio. Unkonventionelles, gemischt mit freien Improvisationen versprechen an diesem Wochenende einen Hörgenuss der besonderen Art.

Am Sonntag den 10, gibt es um 12:00 Uhr kostenlos eine Session mit allen Teilnehmern.

Der Festivalpass für alle Veranstaltungen ist um 30 Euro erhältlich, die Tageskarte kostet im VVK 15.- Euro( verbindliche Reservierung), erhältlich unter 0664 46 43 238 bzw. office@kufos.at, sowie 0699 1080 9593.(Limmitationes Büro)

Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 10 Euro. Abendkasse 20.- Euro

Infos unter: www.limmitationes.at, www.kufos.at