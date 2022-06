Mondscheinkino – Kinogenuss unterm Sternenhimmel

+1

Fr., 08. Juli: Mein Liebhaber, der Esel und Ich (F, 2020)

Fr., 15. Juli: Risiken und Nebenwirkungen (Ö, 2021)

Internet: http://www.kukuk.at/

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: Freie Spende

Das Mondscheinkino: Bereits lieb gewonnene Tradition, die auch im heurigen Bildeiner Open-Air-Sommer nicht fehlen darf! Wie jedes Jahr kommt zusammen, was perfekt zusammen passt: Idyllisches Ambiente des Festivalgeländes, moderne Projektionstechnologie auf der Leinwand sowie jede Menge mit Liebe gezauberter kulinarische Specials – das alles zu freier Spende und unter freiem Sternenhimmel!

Freitag, 08. Juli: MEIN LIEBHABER, DER ESEL UND ICH (Frankreich, 2020)

Die Lehrerin Antoinette freut sich auf den Sommerurlaub mit ihrem heimlichen Liebhaber Vladimir, dem Vater einer ihrer Schülerinnen. Doch dann erfährt sie, dass Vladimir keine Zeit dafür hat – seine Frau hat einen Trekkingurlaub in den Cevennen geplant, mit Tochter und einem Esel, der das Gepäck tragen soll. Kurzerhand entschließt sich Antoinette, sich auf die Spuren der Familie zu heften. Allerdings hat der von ihr gemietete Packesel eigene Vorstellungen über die Route und die Reisegeschwindigkeit. Das Grautier namens Patrick präsentiert sich dann auch als denkbar störrisch, andererseits erweist es sich als ziemlich geduldiger Zuhörer. Auf einsamen Trampelpfaden durch malerische Naturkulissen gerät für Antoinette der Weg zum Ziel. Sowie zur Quelle ganz neuer, erfrischender Erkenntnisse. Als Vladimir samt Familie schließlich auftaucht, werden die Liebeskarten radikal neu gemischt. Patrick erträgt das alles naturgemäß mit stoischer Ruhe…

Freitag, 15. Juli: RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN (Österreich, 2021)

Kathrin braucht eine neue Niere. Ihr Mann Arnold könnte ihr eine seiner spenden. Doch ganz so eilig hat er es nicht, seiner Frau mit dem lebenswichtigen Organ selbstlos zur Seite zu stehen. Der vielbeschäftigte Architekt hat Bedenken, steckt mitten in einem Großprojekt und erwägt sogar, sich zu weigern und damit seine Ehe aufs Spiel zu setzen. Der gemeinsame Freund Götz stellt sich hingegen ohne zu Zögern als Spender zur Verfügung. Doch er hat nicht mit seiner Frau Diana gerechnet, die alles andere als einverstanden damit ist. Nun also stehen die Freunde vor zwei potenziellen Spendernieren, die zwei Ehen vor eine Zerreißprobe stellen…