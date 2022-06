Musikalische Vielfalt und große Klasse beim Liszt Festival im Juni

+2

Der diesjährige burgenländische Festivalsommer wurde mit einer abwechslungsreichen Musikreise beim Liszt Festival Raiding eröffnet. Von 9. bis 26. Juni trafen internationale Künstler:innen mit großen Namen aus vielfältigen Genres in Raiding zusammen. Höchste musikalische Qualität wurde beim Juni-Reigen des Liszt Festivals mit Jubelrufen, Standing Ovations und viel Applaus belohnt.

KlavierDuo Kutrowatz mit dem Vocalforum Graz bei der Uraufführung des Concerto Nr. 3

Den Anfang machte am 9.6. die Sächsische Bläserphilharmonie unter der Leitung von Peter Sommerer, die gleichzeitig ihr Raiding-Debüt feierte. Das Orchester sorgte für einen magischen Luftstrom im Franz Liszt Konzertsaal und begeisterte das Publikum mit Bearbeitungen von bekannten Werken Liszts und Wagners. Tags darauf bekam das Publikum vom Janoska Ensemble „The Big B’s“ – Brahms, Beethoven, Bach, Bernstein, Brubeck & Bartók – zu hören. Starpianistin Katie Mahan faszinierte am ersten Klavierabend mit ihrer spielerischen Leichtigkeit und endlosen Leidenschaft für große Kompositionen. Die traditionellen Konzerte des Orchesters Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck zählen alljährlich zu den Höhepunkten. Im Fokus standen Werke von Liszt, Schumann, Grieg und Beethoven. Auch der historische Erard Flügel, auf dem Liszt bereits spielte, kam zum Einsatz und wurde von Gottlieb Wallisch bespielt.

Am zweiten Wochenende entführten Pianistin Andrea Linsbauer, Tenor Herbert Lippert, Bariton Clemens Unterreiner und Autor Michael Dangl die Konzertbesucher:innen mit ihrem Programm ins „Land, wo die Zitronen blüh’n“ nach Italien – Begeisterungsstürme inklusive. Katharina Treutler überzeugte am zweiten Klavierabend mit ihrer perfekten pianistischen Technik und einer Fülle an Klangfarben. Die Spitzenmusiker von Philharmonix brachten mit ihrem erstklassigen, vielseitigen Programm das Lisztzentrum zum Beben und brillierten mit Lockerheit sowie viel Humor.

Ein Highlight auf der musikalischen Reise war die Uraufführung des Concerto Nr. 3 von Eduard Kutrowatz für 2 Klaviere und 5 Frauenstimmen. Das KlavierDuo Kutrowatz und das Vocalforum Graz nahmen die Gäste mit in eine einzigartige Welt voller musikalischer und literarischer Verbindungen. Mit einer Mischung aus Liszt und Rachmaninoff ging es weiter mit einem Klavierabend des israelischen Pianisten Boris Giltburg, der mit ausdrucksstarker Virtuosität, beeindruckender Kontrolle und ungehemmter Leidenschaft das Publikum in seinen Bann zog. Bei der letzten Sonntagsmatinee im Juni-Zyklus ließ das hervorragende Ensemble Minui mit für Nonett-arrangierten Bearbeitungen die Besucher:innen in bekannte Opernwerke von Liszt, Wagner und Strauss eintauchen.

Im Oktober geht es nach kurzer Sommerpause weiter mit einem berauschenden Konzert-Karussell aus Orchesterklängen, Liederabenden und Klavierkonzerten. Das Publikum erwarten wieder hochkarätige Konzerte mit dem Orchester Wiener Akademie, exquisite Kammermusik mit dem TrioVanBeethoven, Powerfrauen am Klavier mit Tomoko Nakai (Japan), Ketevan Sepashvili (Georgien) und Kateryna Titova (Ukraine) sowie geniale Grenzgänger-Musik von Da Blechhauf’n und Ferry Janoska. Kammersänger Michael Schade wird mit Eduard Kutrowatz am Klavier zum Liszt-Geburtstag am 22.10.2022 einen Liederabend mit ausgewählten Werken von Franz Liszt und Franz Schubert gestalten. Einen weiteren besonderen Programmpunkt im Oktober stellen die pulsierenden Rhythmen und magischen Klangsphären des Konzertabends „Heartbeat“, mit den Intendanten am Klavier und Nanae Mimura (Japan) sowie David Panzl (Österreich) an Percussioninstrumenten, dar. 6.-23. Oktober 2022

2022 endet die Festivalsaison in Raiding erst im Dezember mit dem neuen Format Family Concerts – Advent Festival. Der Schauspieler Max Müller, das KlavierDuo Kutrowatz und ein ausgewähltes Solistenensemble schicken an diesem Dezemberwochenende gleich 2000 Kolibris, 64 Uhus, Erdferkel, Wasserschweine, Elefanten, Löwen, Affen und viele mehr beim berühmten „Karneval der Tiere“ in den Konzertsaal von Raiding. Der sanftmütige „Ferdinand der Stier“ und ein buntes Hühnervolk beim „Chicken Flirt“ vervollständigen den tierischen Reigen, der sicherlich nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. 10.-11. Dezember 2022



