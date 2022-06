Vokalsommerakademie feiert verspätetes Jubiläum mit einem (Vokal)Sommer wie damals

+1

Von 21. – 30. Juli 2022 findet die 22. vokal.sommer.akademie in Eisenstadt wieder mit Workshops und Jubiläumskonzerten statt

Vor 22 Jahren – genauer im Jahr 2001 begann die Erfolgsgeschichte der Vokalsommerakademie in Eisenstadt im Schloss Esterhazy. 2020 wollte man eigentlich das große Jubiläum feiern.

Mit etwas Verspätung ist es nun endlich so weit, denn einer vokal.sommer.akademie wie damals scheint nach 2 Jahren Corona-Gesangskonzepten, Babyelefantenabstand und Konzertabstinenz nichts mehr im Wege zu stehen. „Auch wenn wir das 20. Jubiläum bereits überrundet haben, dass wir heuer wieder aus dem Vollen schöpfen können, zählt! Musikalisch und künstlerisch sowieso, aber zu unser aller Freude werden wir endlich auch wieder die Eisenstädter Bühnen zum Beben bringen! Und tolle Fotoausstellungen an den Konzertorten lassen die berührendsten und intensivsten Momente aus 20 Jahren VSA wieder aufleben.“ freut sich der Gründer und künstlerische Leiter Jonny Pinter aus Schattendorf.

Rund 150 Sangesfreudige aus ganz Österreich werden von 21.-24. Juli unter seinem Dirigat ein Programm mit Superhits von Queen, Sting, Robbie Williams, Coldplay, ABBA und anderen einstudieren und dieses am Sonntag, 24. Juli 2022 beim S(w)ingin‘ rockin‘ summer – best of 20 years Jubiläums-Chorkonzert im Kultur-und Kongresszentrum Eisenstadt zum Besten geben. Mit dabei sind auch Special guests wie Soul-Diva Monika Ballwein, Austropop Legende Andy Baum und der Weltrekordhalter im Dauerbeatboxen Michael Krappel alias „Fii“. Beginn ist 19:00. Tickets erhältlich bei: www.oeticket.at und im KUZ Kundencenter



Schließlich erlebt auch ein Kultevent ein Revival: Nach 8 Jahren gibt es zum 20. (+2) Jubiläum der vokalsommerakademie wieder ein Voices best of – Konzert im Haydnsaal.

Ein „Who is Who“ an international bekannten KünstlerInnen wird ein fulminantes Stimmenfeuerwerk von Pop über Jodeln bis Klassik auf Schloss Esterházy abfeuern. Mit dabei Andy Baum, Monika Ballwein, Winnie Brückner, Beatboxer fii, Eva Maria Marold, Monika Riedler, Sascha Wienhausen, Christina Zurbrügg u.a.

Donnerstag, 28. Juli 2022, 19.30; Tickets im Panevent Büro oder unter www.panevent-tickets.at.

Vom 29.- 30. Juli 2022 haben alle Sangeslustigen im Rahmen der 2-tägigen Celebrate Singin‘ Session Days schließlich die einmalige Gelegenheit, die SolistInnen des Voices best of Abends von einer anderen Seite, nämlich als KursleiterInnen, live zu erleben: In einer Reihe von Mini-Chorworkshops werden Monika Ballwein, Andy Baum, Christina Zurbrügg, Sascha Wienhausen u.a. mit den TeilnehmerInnen einen bunten musikalischen Mix von Rock, Jazz, Gospel, Jodeln, Beatbox & more erarbeiten und diesen in Street Sessions in Eisenstadt Open air zu Gehör bringen. Mitmachen noch möglich! Zuhören sowieso!





Alle Infos und Links: www.vokalsommerakademie.at