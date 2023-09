Liszt Festival Raiding | Oktober-Zyklus 2023 Staraufgebot im Herzen des Burgenlandes

+1

Das Liszt Festival Raiding bietet einmal mehr kulturellen Hochgenuss mitten am Geburtsort des großen Komponisten. Vom 6. bis zum 22. Oktober 2023 geben sich wieder absolute Stars der Klassik-Szene die Klinke in die Hand. Auserlesende Pianist:innen etwa, wie die ECHO-Preisträgerin Olga Scheps, Maya Ando, eine der aufstrebenden Stars aus dem asiatischen Raum, und Virtuosin Maria Radutu, die mit ihrem Programm „Phoenix“ der Frage nach einer musikalischen Darstellung der „Wiedergeburt“ nachgeht, beweisen in Raiding wieso sie zu den absoluten Ausnahmetalenten der jungen Generation zählen. Ferry Janoska zollt mit Musikerkolleg:innen dem legendären Toni Stricker Tribut und das Orchester Wiener Akademie stellt bei ihren Konzerten abermals den Superstar und Namensgeber des Festivals Franz Liszt in den Mittelpunkt.



Klassische Musik in höchster Vollendung: Das Liszt Festival Raiding zählt mit seinem erstklassigen Konzertsaal und Franz Liszt-Geburtshaus zu den wichtigsten Kulturstätten des Burgenlandes. Jahr für Jahr zieht es mit seinem sorgfältig von den Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz kuratierten Programm begeisterte Festivalgäste an den Geburtsort von Franz Liszt.



Eröffnet wird der musikalische Reigen im Oktober vom ensemble minui, das die Gäste in eine Welt der Sagen und Fabeln entführt. Rusanda Panfili & Freunde lassen mit einer Mischung aus Folklore, Klassik und progressiver Musik musikalische Welten miteinander verschmelzen.



Mit einem eigens kreierten und arrangierten Konzert für das Liszt Festival Raiding – einer Hommage an Toni Stricker – tragen Ferry Janoska & Freunde bei ihrem Konzert den unverwechselbaren pannonischen Stil des legendären Geigers und Komponisten weiter.



„Mozart Pur“ heißt das Motto bei Geigenvirtuosen Benjamin Schmid & Freunde. Es wartet ein Abend voll Violinsonaten, Kammermusik und himmlischer Klänge Wolfgang Amadeus Mozarts, die Raum für Wunderwerke des gemeinsamen musikalischen Dialogs schaffen.



In gewohnter Liszt-Manier bilden auch im Oktober die Klavierkonzerte das Zentrum des musikalischen Reigens. Volle Frauen-Power versprechen die erstklassigen Pianistinnen Olga Scheps, Maya Ando und Maria Radutu in der Konzertreihe „Kosmos Klavier“.

Natürlich dürfen auch in diesem Oktober die etablierten Sonntags-Matineen des „Orchesters in Residence“ Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck nicht fehlen. Gemeinsam mit Violonist Mario Hossen begibt man sich bei der ersten der beiden Matineen in die virtuose Welt von Liszt und Paganini. Am 22. Oktober feiert Franz Liszt Geburtstag und was wäre da wohl angebrachter als ein Konzert, das ausschließlich dem Superstar gewidmet ist – Liszt Pur!



Neben dem musikalischen Genuss erwartet die Besucher:innen des Festivals auch weiterer kultureller Leckerbissen. In Kooperation mit dem Metropolitain Art Club und unter der sorgfältigen Hand der Kuratorin Ursula B. Tuczka wurde bereits im Mai 2023 ein Skulpturenpark am Areal des Lisztzentrums eröffnet und fünf beeindruckende Werke von international anerkannten Künstler:innen zu den bereits bestehenden drei Skulpturen hinzugefügt. Für alle Interessierten werden am 8.10. und 15.10. jeweils um 10.15 Uhr Führungen durch den Skulpturenpark von Kuratorin Ursula Tuczka angeboten. Anmeldungen hierfür sind unter office@metropolitain.at möglich.

Nähere Informationen und Tickets unter www.lisztfestival.at